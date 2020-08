A Coruña es ya el área más afectada por el Covid en Galicia tras duplicarse los casos en una semana

El área sanitaria de A Coruña y Cee es ya la más afectada de Galicia por el Covid-19. El brote vinculado a un centro de entrenamiento situado en el núcleo poblacional de Meicende (Arteixo), que en la jornada de ayer subió de 18 a 25 positivos, disparó la cifra total de casos activos hasta los 87, según el último balance diario de la Consellería de Sanidade [y a la espera de conocerse los datos de hoy]. La demarcación coruñesa adelanta, así, a la de Lugo, que desde hace varios días se mantiene en 80 contagios, entre los que se incluyen los afectados por el brote de A Mariña, que llegó a ser el más numeroso de la comunidad gallega y que se encuentra en fase de remisión, con 42 casos activos, dos menos que el jueves.

La curva de contagios de coronavirus SARS-CoV-2 no ha dejado de crecer en el área sanitaria de A Coruña y Cee en los últimos días, hasta el punto de que los 87 casos que se registran en la actualidad suponen el doble de los contabilizados hace justo una semana (43). Casi una de cada tres infecciones activas en Galicia se localiza en la demarcación coruñesa, que acumula más de la mitad de los nuevos positivos de Covid-19 en territorio gallego (once de veinte). En el conjunto de la comunidad hay ya 280 casos activos de Covid-19, tras ocho días consecutivos de repunte.

En el notable incremento de casos activos de SARS-CoV-2 en el área sanitaria coruñesa ha influido el brote vinculado a un gimnasio en Meicende, que en las últimas horas sumó 7 positivos más: de los 18 contabilizados el jueves, a 25, según informó ayer el Servizo Galego de Saúde (Sergas). Las nuevas infecciones se detectaron tras realizar más de 425 pruebas PCR en el entorno de los afectados, que están aislados y en seguimiento domiciliario. No obstante, la dirección médica del área sanitaria de A Coruña y Cee comunicó ayer que, ante la posibilidad de que se hayan podido producir más contagios, "se está ampliando el círculo de contactos" para "limitar el riesgo de nuevas infecciones", y "tomando las medidas preventivas indicadas en los protocolos aplicables en esta situación". El centro de entrenamiento arteixán permanecerá cerrado, hasta nuevo aviso, como medida de precaución.

Este brote, el más numeroso ya de los detectados en el área sanitaria coruñesa desde el inicio de la desescalada -y solo superado en Galicia por el brote de A Mariña- se detectó al rastrear el entorno del portero de un pub de Santa Cruz (Oleiros) que dio positivo en SARS-Cov-2. El trabajador del local de copas oleirense acudía con asiduidad al gimnasio de Meicende, al igual que un vigilante de seguridad del centro cívico de Monte Alto y un trabajador del matadero municipal de A Coruña, cuyo contagio trascendió ayer.

Fuentes del Ayuntamiento coruñés señalaron que la empresa concesionaria del servicio, Carnicosa, procedió ya a desinfectar las instalaciones del polígono de A Grela y que los trabajadores con los que el afectado tuvo contacto en su puesto de trabajo ya están aislados y a la espera de los resultados de las pruebas PCR.

En el caso del empleado del centro cívico de Monte Alto, fue avisado por el Sergas el lunes por la tarde e, "inmediatamente", se procedió también a "aislar al personal de las instalaciones municipales que pudo estar próximo a él para evitar riesgos". "Desde el centro cívico confirman que el positivo no circuló por la zona de las aulas dedicadas a actividades infantiles", aseguró el Ayuntamiento el jueves en una nota. No obstante, el recinto "quedó cerrado completamente al público" y así permanecerá "hasta el lunes", para llevar a cabo labores de desinfección. El comedor no se ve afectado por este cierre, al tener una entrada independiente, pero también se procedió a su limpieza exhaustiva para "garantizar la máxima seguridad."

Sobre este caso en concreto, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, señaló ayer que la situación epidemiológica "está controlada perfectamente por los servicios de salud de la Xunta". "Hubo alguna alarma por algún positivo, pero en estos momentos podemos decir que está todo el mundo localizado, se hicieron las pruebas PCR correspondientes y la situación está controlada", apuntó la regidora.