Hosteleros ven el registro de visitantes de Galicia como plus al turismo de calidad

El registro de visitantes que ha puesto en marcha el gobierno autonómico para rastrear contactos y cortar eventuales cadenas de transmisión del coronavirus de personas que proceden de comunidades y países en situación de riesgo, cuenta con el respaldo de los hosteleros gallegos, que inciden en que añade un plus de seguridad al sello de calidad y garantías sanitarias del sector del turismo en Galicia. La medida, que obliga a los viajeros a indicar su lugar de procedencia los quince días previos a su llegada y su destino en los quince días posteriores, ha sido bien asumida en general por los turistas, pese a que su legalidad ha sido cuestionada por Juristas que consideran que entraría en conflicto con el derecho a la intimidad y la protección de datos.

"El sector está contento de que se adopten medidas para garantizar la seguridad de los turistas. El registro es un muy buen sistema para controlar los posibles rebrotes que va a haber, que está habiendo y que habrá en Galicia, Extremadura y toda España y el visitante lo toma de forma positiva. El primer día de entrada en vigor de la norma se registraron 30.000 visitantes. La gran mayoría de ellos ya vienen con la lección aprendida y traen el alta de casa", expone Cesáreo González Pardal, presidente del clúster del Turismo de Galicia y de la Federación Gallega de Turismo Rural.

"En el sector turístico lo tenemos claro, apoyamos que Galicia sea de los territorios más estrictos en materia de seguridad porque creemos que a medio plazo eso nos beneficia. La base de datos puede incidir negativamente los primero días, pero la seguridad es nuestro plus en este momento, cuanto más seguridad haya la gente mayor se anima a viajar. Tenemos el caso de matrimonios que iban a viajar a Andalucía, pero optaron por Galicia porque les parece más segura. Nos comentan que aquí todo el mundo usa la mascarilla y que parece más seguridad, todo el mundo usa mascarilla? Las medidas de seguridad suponen un plus al turismo de calidad que ofrece Galicia y los clientes así lo perciben. Las excepciones tienen que ver con el tratamiento que se dará a esa información y la protección de datos. Por eso es importante que el acceso sea una página web oficial de la Xunta, que no tiene que ver con cada establecimiento, precisamente para evitar responsabilidades en cuanto a la protección de datos", explica César Sánchez Ballesteros, presidente de la Federación Provincial de Hostelería de Pontevedra.

De momento, indica, "las quejas por el registro tienen poca incidencia y la mayoría de los clientes llegan con conocimiento de la norma, algo que me ha sorprendido. "Hay algunos que lo perciben como asustados al hacer la reserva, preguntan como si fuera un protocolo tipo pasaporte, algo más complicado, pero se les facilita la información. El proceso es muy sencillo y pueden hacerlo con código QR desde el teléfono móvil, o desde la tablet que ponemos a su disposición", concluye.

El sector hace ya balance del mes de julio, pero inicia agosto con gran incertidumbre. "En julio la cosa ha sido mejor que lo esperado. Si cubrimos gasto es ya un éxito. Habrá que analizarlo a finales de septiembre cuando hagamos las cuentas d estos tres meses. Esto varía muchísimo", expone González Pardal.