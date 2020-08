El 061 atiende 557 intoxicaciones etílicas en menores, la cifra más elevada del lustro

Cada semana, las ambulancias atienden a una media de diez menores que sufren intoxicaciones etílicas agudas en Galicia. Durante el año pasado, el 061 asistió en concreto a 557 adolescentes que no habían cumplido los 18 años por estos episodios que pueden desembocar en pérdidas de conciencia y comas -de hecho entre 2016 y 2017 una veintena de casos precisaron hospitalización por este motivo, al no bastar la intervención in situ- y, en las circunstancias más extremas, en la muerte.

Esa cifra, facilitada por la Consellería de Sanidade, es la más elevada del último lustro y también la más alta desde que en 2011 entró en vigor la ley que prohíbe a los menores de edad el consumo de cualquier tipo de alcohol, una normativa que durante la anterior legislatura se pretendía actualizar. Esos 557 casos suponen un 47% más que los registrados en 2014 y un 53% más si se comparan con los de 2013, cuando los dispositivos asistenciales de emergencias sanitarias se movilizaron en menos ocasiones para atender a menores, en algunos casos con edades de solo doce y trece años, por excederse con el alcohol.

El año anterior, en 2018, también se había producido un repunte significativo en el número de menores que fueron atendidos por las unidades móviles de Urgencias por extralimitarse con la bebida y desde la Consellería de Sanidade lo relacionaron con una mayor sensibilización al entender que es "probable" que la sociedad "esté interiorizando los mensajes" que animan a actuar ante "síntomas claros de intoxicación etílica" en un menor, tanto si se trata de amistades, como de testigos o del propio entorno familiar.

Todos han asumido -alegaba entonces la Xunta,- que "deben avisar" a los profesionales de emergencias sanitarias en vez de "ocultarlo o banalizarlo".

La última encuesta ESTUDES, entre alumnos de Secundaria, muestra que el consumo de alcohol en Galicia está unos cinco puntos por debajo del estatal: el 70,2% lo ingirió en el último año, frente a un 75,9% de media estatal, y un 50,9% el mes precedente a hacer la encuesta (un 58,5% estatal y un 60,3% la consulta anterior). Los adolescentes gallegos también se quedan por debajo de la media autonómica en borracheras (40,2% frente a 51,1%) y entre quienes se dieron algún atracón en el último mes -un 23,7 frente a un 32,2%-, según las respuestas facilitadas.

No obstante, según un artículo publicado en Adicciones por el equipo de la USC coordinado por Antonio Rial Boubeta, resultado de una encuesta a más de 3.400 estudiantes de doce a 18 años, los adolescentes gallegos se inician en el consumo del alcohol a los 13,4 años y tienen su primera borrachera a los 14,5 años, antes de lo que aparece en el ESTUDES, que no incluye a niños de doce y trece años en sus análisis. Además el artículo concluye que quienes se estrenan antes en el consumo del alcohol "presentan una mayor probabilidad de consumir otras sustancias" y asocian ese inicio precoz de manera significativa a un patrón de consumo de alcohol más intensivo" o de implicarse "en prácticas potencialmente peligrosas", como subirse a coches con conductores que han bebido o verse implicados en peleas.