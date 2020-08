País Vasco alerta de "una segunda ola" del virus y ve imposible la 'nueva normalidad'

Euskadi afronta "una segunda ola" de coronavirus. Así lo ha alertado la consejera vasca de Salud, Nekane Murga, que advierte de que el virus "va ganando terreno poco a poco". La cifra de nuevos contagios se elevó ayer a 338 y marca un récord en esta comunidad. En este escenario el Gobierno vasco avisa de que "no es posible la nueva normalidad" y llama a restringir "al máximo" la actividad social. Pero no es la única señal de alarma. Madrid está teniendo "un ritmo creciente de notificaciones" de casos Covid-19 en los últimos días, mientras Aragón y Cataluña parecen haberse estabilizado. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, apela a la "prudencia". En opinión del epidemiológo, no se puede hablar de una segunda ola epidémica en España hasta que no haya "una transmisión epidémica descontrolada".

"Podemos llamar a estos casos asociados a brotes, transmisión de fondo hasta cierto punto controlada, pero no segunda ola", explicó Simón.

En el País Vasco ya se preparan para lo peor. "Estamos sin duda enfrentando una segunda ola epidémica", advirtió su consejera de salud. El Gobierno vasco incrementará el número de camas, "porque decenas de las personas que se van a contagiar esta semana van a necesitar ingresar y algunas, sin duda, fallecerán". Según sus datos, la edad media de los infectados ha aumentado respecto a julio y, por eso prevé, que se incrementen las hospitalizaciones en próximos días. "El virus nos está ganando terreno poco a poco, estamos jugando con fuego", advirtió.

Aunque Nekane Murga reconoce que esta nueva ola de contagios tiene diferencias respecto a la de marzo porque "ha iniciado su propagación con menos fuerza" y, frente a lo ocurrido hace casi 5 meses, "no se han llenado los hospitales y las UCI". Sin embargo, advirtió que "no hay motivos para creer que el virus sea más débil y menos letal".

En Madrid la situación también es preocupante. Simón advirtió ayer de que esta comunidad está teniendo un "ritmo creciente de notificaciones" de casos de Covid-19 en los últimos días, convirtiéndose en "una de las comunidades autónomas" que más casos está registrando.

Además, el número de asintomáticos en Madrid "ha ido bajando en las últimas semanas". Según sus datos, se sitúa en el 15 por ciento de todos los casos detectados en la última semana, "muy por debajo de la media nacional". "Lo deseable sería que el porcentaje de asintomáticos fuera mayor. No es un buen indicador, nos gustaría que fuera al menos de la media nacional", lamentó.

En base a estos datos, Simón avanzó que el Ministerio se reunirá hoy con los representantes de la Comunidad de Madrid para analizar este dato, así como el aumento de casos en los últimos días.

Sobre la situación de otras comunidades, el experto de Sanidad ha apuntado que Cataluña se encuentra "en fase de descenso" de brotes y Aragón "parece también que hasta cierto punto está estabilizado". "Es muy probable que quizá ya han superado el pico de transmisión, pero el pico de hospitalización lo vamos a ver unos días después del pico de transmisión. Tenemos que ser prudentes, seguirlo día a día.", apuntó.