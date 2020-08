Sanidade prohíbe las fiestas y el ocio nocturno, y limita las reuniones en A Coruña y su comarca

La Consellería de Sanidade ha decidido restringir las actividades en el área sanitaria de A Coruña ante el aumento constante de casos de coronavirus -ayer se alcanzaron los 177 (21 más en solo 24 horas), lo que supone el 40% de los registrados en toda la comunidad con varios brotes activos (el vinculado a un gimnasio de Meicende que ya cuenta con 58 afectados) y otro en Vimianzo (con siete)- para frenar el número de contagios. Los centros de día volverán a cerrar sus puertas y quedan prohibidas las visitas a residencias de mayores en toda el área sanitaria (que abarca 36 concellos entre A Coruña y Cee) pero la ciudad y su comarca contarán con restricciones adicionales, según anunció ayer el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, tras reunirse con el comité de expertos que analiza la evolución de la pandemia en Galicia.

Desde la medianoche de ayer en los nueve concellos del área metropolitana (A Coruña, Arteixo, Culleredo, Oleiros, Cambre, Bergondo, Carral, Abegondo y Sada) tendrán que cerrar los locales de ocio nocturno (discotecas, pubs, salas de fiesta o cafés-espectáculo) y quedan prohibidas las fiestas y las verbenas. Pero las restricciones serán aún mayores en A Coruña y los concellos más cercanos (Oleiros, Arteixo, Culleredo y Cambre). Se impone la limitación de reuniones privadas de personas no convivientes a un máximo de diez, la limitación de aforos de los establecimientos comerciales y de hostelería al 50% de su capacidad y el horario de cierre de bares y restaurantes se adelantará a las 01.00 horas, según las directrices de la Xunta que serán revisadas en cinco días.

Además, los velatorios solo podrán contar con un máximo de 10 personas en espacios interiores y de 25 en ubicaciones al aire libre. La asistencia a lugares de culto no podrá superar el 50% del aforo, misma ocupación que los establecimientos de los centros comerciales, donde los clientes no podrán estar en las zonas comunes, solo en las zonas de tránsito a otras tiendas. En las playas, los consistorios deberán limitar el acceso y la capacidad para asegurar que se cumplen las distancias de seguridad y, en las piscinas, se deberá respetar el 50%. En cuanto a los mercados, aquellos que se celebren en la vía pública no podrán superar el 50% del aforo y deberán limitar la afluencia de clientes para garantizar la distancia. Eso sí, los ayuntamientos podrán aumentar la superficie habilitada o permitir la celebración en nuevos días. Bibliotecas, museos o archivos también reducen su aforo a la mitad así como teatros o cines.

Almuíña admitió que los brotes en esta comarca, especialmente el vinculado a un gimnasio de Meicende, y los datos de los últimos días hacen pensar en cierto grado de de "transmisión comunitaria". De ahí la decisión de cerrar el ocio nocturno en esos nueve municipios y prohibir las fiestas "para limitar la transmisión" ante "el porcentaje alto de personas jóvenes que son positivas y transmisores", expresó el titular de Sanidade.

Transcurridos cinco días el comité clínico se volverá a reunir para supervisar la efectividad y la evolución de la transmisión del virus. Además, entre otras medidas que se adoptan a partir de hoy en todo el área están prohibir las visitas a las residencias de la tercera edad y la salida de los residentes de estos centros. También se cerrarán los centros de día tanto de mayores como de atención a personas con discapacidad aunque podrán seguir ofreciendo terapias individuales con cita previa.

El conselleiro de Sanidade explicó que tras evaluar el aumento de casos registrados - especialmente "en las últimas horas"- en el área de A Coruña, el Gobierno gallego decidió adoptar tres niveles diferenciados de medidas con la intención de tratar de frenar la expansión de las infecciones por coronavirus en la comarca. En una carta reemitida a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, el conselleiro alude a la necesidad de "adoptar con urgencia" medidas de prevención ante la "evolución de la situación epidemiológica" en la zona. Desde el Concello, donde suspendieron de inmediato los actos de las Fiestas de María Pita, piden a la ciudadanía hacer un "esfuerzo" entre todos con el objetivo de detener la evolución de la pandemia en la comarca. "Apoyamos la decisión de la Xunta y la entendemos", indicaban.

Sobre la situación epidemiológica del área sanitaria de A Coruña, el gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa, comentó que registra cuatro brotes familiares y otros dos importados, además del vinculado con el gimnasio de Meicende, en el municipio de Arteixo que ayer sumó dos nuevos positivos (hay 58) tras realizarse otras 479 PCR.

A este hay que sumar otro brote detectado hace dos días en Vimianzo que suma siete positivos, cinco vinculados a una empresa cárnica de Baíñas que ha cerrado como medida de prevención. Entre los otros brotes activos en el área se incluye el caso de un marinero que ha contagiado a familiares en Corcubión. Campa indicó que la tasa de contagios por 100.000 habitantes en el área sanitaria de A Coruña se sitúa en 33,8, mientras que la de Galicia baja a 13,6 y la de España se eleva a 75,29.

Por otra parte, ayer reabrió el Burguer King de A Grela tras la desinfección y pruebas PCR al personal tras un positivo detectado esta semana.