Un eslabón clave frente al Covid

Si usted ha estado en los últimos días a menos de dos metros de distancia de una persona que ha dado positivo en SARS-CoV-2, durante más de 15 minutos y sin las medidas de protección adecuadas, debería recibir la llamada de un rastreador que le informará sobre la necesidad de aislarse y que vigilará la evolución de sus posibles síntomas en jornadas sucesivas. Los trabajadores sociales desarrollan desde hace veinte años esa labor en las Unidades de Prevención y Control de la Tuberculosis, y tiran de esa experiencia para solicitar al Sergas su inclusión, también, en los equipos de la Covid-19

En plena fase de rebrotes de coronavirus SARS-CoV-2, considerada ya por algunos especialistas como una segunda ola de la pandemia "amortiguada" por el verano, y con Galicia y el área coruñesa en cifras de infecciones activas y hospitalizaciones por Covid-19 similares a las de la fase 2 de la desescalada -lo que ha llevado a la Consellería de Sanidade a prohibir las fiestas y el ocio nocturno y limitar las reuniones en A Coruña y su comarca, así como a cerrar los centros de día e impedir las visitas a residencias en toda la demarcación sanitaria, hasta Cee-, los rastreadores son un eslabón fundamental para detectar nuevos contagios, contener la propagación del virus y tratar de evitar que se produzca la tan temida transmisión comunitaria, que podría volver a poner en jaque la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

La misión de esta suerte de detectives de la Covid-19 es descubrir todos los movimientos de los infectados por el SARS-CoV-2 desde al menos dos días antes de dar positivo, con el fin de alertar y vigilar a sus contactos estrechos -el protocolo del Ministerio de Sanidad considera como tales a aquellas personas que han estado en el mismo lugar que el enfermo, a menos de 2 metros y durante más de 15 minutos, sin las medidas de protección adecuadas-, y tratar de evitar que se produzcan nuevos rebrotes. Una tarea minuciosa que, a medida que aumentan los casos, hace necesario también dedicar más personal a estas funciones.

Conscientes de esta realidad, desde el Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia (Cotsg) reclaman al Servizo Galego de Saúde (Sergas) que los trabajadores sociales sean integrados en los equipos de rastreo de la Covid-19, una labor que ya desarrollan desde hace veinte años en las Unidades de Prevención y Control de la Tuberculosis, desde las que también se hace un "censo de contactos". Estos profesionales, argumentan desde el organismo colegial, disponen de "información privilegiada" en cuanto al entorno familiar y a las relaciones sociales, de ahí que puedan ser considerados como el "perfil idóneo" para llevar a cabo el rastreo. Recuerdan, además, que varios estudios apuntan a que la pandemia impacta de una manera "más agresiva" sobre las personas más vulnerables. "Esta circunstancia también puede servir como base para entender que el Trabajo Social sería el perfil adecuado para realizar labor de manera profesionalizada y ágil", subrayan desde el Cotsg.

Sobre la cobertura de plazas, desde el organismo colegial recuerdan que "existen trabajadores sociales formados en las listas de contratación temporal del Sergas con disponibilidad para prestar este tipo de servicio. Nos parece la vía de acceso más adecuada por garantizar igualdad, justicia y transparencia en el acceso", señalan desde el Cotsg, e inciden en que el colectivo de los trabajadores sociales es un "conocedor experto de la situación socioeconómica gallega", por lo que "una estrategia para paliar y reducir los efectos de la crisis sanitaria y económica pasa, inexcusablemente, por la figura" de estos profesionales.

Aseguran, además, que los trabajadores sociales "generan seguridad y confianza en los pacientes y hacen un importante trabajo con las emociones", y recuerdan que el rastreo resulta inútil si una persona o un núcleo familiar o de convivientes no disponen de las condiciones necesarias para cumplir bien el aislamiento.Y es que evitar cualquier contacto se antoja difícil cuando el enfermo comparte con varias personas un piso con un solo cuarto de baño, o cuando vive solo en una ciudad que no es la suya y no tiene nadie que le pueda ir a comprar alimentos o medicinas, entre otras posibles circunstancias.

Los trabajadores sociales de Galicia respaldan su petición al Sergas en que estos profesionales ya están integrados en los equipos de rastreo de la Covid-19 en otras comunidades autónomas, como Aragón. "Y también hay muchos compañeros que están haciendo este servicio de rastreo, de manera informal en coordinación con los profesionales de Medicina Preventiva en varios ayuntamientos", indican desde el Cotsg. El organismo colegial explica que su solicitud surge para "dar cobertura a la necesidad de poder contener el virus en la medida del posible, realizando una labor de rastreo con exhaustividad, pero sin olvidar otras habilidades como la empatía y el respeto". "La localización de contactos es una tarea imprescindible de esta figura, pero requiere de ciertos conocimientos y capacidades que entendemos que los trabajadores sociales ya las tienen intrínsecas a su profesión", concluyen.