El Sergas revisa hoy las restricciones en A Coruña, que suma 35 nuevos positivos

El comité de expertos de la Consellería de Sanidade se reunirá hoy para analizar la situación epidemiológica de la comarca de A Coruña y decidir si es preciso mantener las restricciones sociales impuestas en la zona el pasado viernes, suavizarlas o incluso endurecerlas. Los últimos datos revelan que la cifra de nuevos positivos se contiene. El área sanitaria contaba ayer con 406 casos activos de Covid -35 más en 24 horas-, lo que supone el menor incremento en cuatro días ya que hubo 69 afectados más el sábado, 56 el domingo y otros 69 el lunes.

El 87% de los afectados por coronavirus en el área sanitaria residen en la comarca coruñesa aunque la distribución es muy desigual según los concellos. La ciudad de A Coruña registraba ayer 290 casos activos y el Sergas realizaba el seguimiento de otras 691 personas al ser contactos directos de algún contagiado. Fuentes sanitarias indicaron que una de las zonas más afectadas sería la que abarca parte de la ronda de Outeiro, el Agra do Orzán y O Ventorrillo, centro de salud donde, aseguran, solo entre el viernes y el lunes se detectaron 70 nuevos positivos y desde donde denuncian "la falta de refuerzos" en Atención Primaria pese al volumen de trabajo por el Covid. Precisamente detrás de este ambulatorio es donde el Sergas ha habilitado una carpa para agilizar las pruebas PCR aunque Sanidade negó que la ubicación se debiese a más casos en esa zona.

Después de A Coruña, Arteixo es el concello del área más afectado con 19 casos y 71 personas en seguimiento. Le sigue Culleredo (17 positivos y 58 en seguimiento); Oleiros (14 y 56); Cambre (diez y 47) y Sada, Abegondo y Carral, todos con dos casos y 15, 16 y diez personas en vigilancia, respectivamente. Bergondo no tiene ningún caso pero sí realiza el seguimiento de tres residentes que fueron contacto estrecho con un positivo.

El elevado número de casos en A Coruña y los ayuntamientos limítrofes y el constante incremento es lo que provocó que el Sergas impusiese el viernes una serie de restricciones en la zona que van desde obligar a cerrar a los locales de ocio nocturno y reducir al 50% los aforos en bares y comercios a prohibir reuniones de más de diez personas. Hoy toca revisar si estas restricciones deben mantenerse, pueden suavizarse o por el contrario hay que endurecerlas. En ese caso sería posible incluso limitar la movilidad en ciertas zonas -como ya ocurrió en A Mariña- pero nunca el confinamiento total (es decir, impedir que la gente salga de sus casas como ya ocurrió en marzo) ya que para ello sería preciso que estuviese decretado el estado de alarma.

Ante los numerosos rumores que circularon durante todo el día de ayer por WhatsApp y redes sociales, los alcaldes de la comarca -que volvieron a reunirse telemáticamente con el conselleiro Jesús Vázquez Almuíña- pidieron a la Xunta que desmintiese lo que calificaron de bulos sobre un posible confinamiento de la comarca, algo que no hizo. De hecho, ni si quiera aclaró a los regidores si restringir la movilidad seguía sin estar sobre la mesa, algo que sí había dicho el lunes. Alcaldes presentes en la reunión aseguran que Almuíña se remitió a los expertos sobre este tema que recuerdan que en comparación con A Mariña, en A Coruña los brotes están más dispersos aunque el conselleiro tampoco descartó que no pueda tomarse esta decisión tras la reunión de hoy. Consultada la Conselleríade Sanidade desde este periódico tampoco quisieron confirmar si se estudia o no esta posibilidad.

A la hora de decidir restringir la movilidad se tienen en cuenta muchos factores, entre ellos la incidencia en función de la población. Cuando se cerró A Mariña - con una población de 71.000 habitantes- había 143 casos en toda el área, lo que supone una tasa del 0,20% de contagiados. En la comarca coruñesa, con casi 370.000 habitantes y 406 casos, es del 0,10.

En el conjunto de Galicia los casos se sitúan ya en 740 después de que en la última jornada aumentasen los positivos en todas las áreas sanitarias. Hay 31 personas hospitalizadas -20 de ellas en el área coruñesa- y dos en la UCI, una en el Hospital Universitario de A Coruña. En el caso de las residencias de mayores, se mantiene estable el número de contagiados en el centro DomusVi de Matogrande (tres) y hay otros dos trabajadores de Xove y Paradela infectados.