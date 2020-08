CCOO, UGT y ANPE no prevén huelga estatal de profesores y CSIF no lo descarta

Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), UGT y ANPE no prevén una convocatoria de huelga de profesorado a nivel estatal para el próximo mes de septiembre frente al inicio de curso escolar 2020-2021, mientras que CSIF no descarta "nada".

De este modo lo expresaron los responsables de educación de los citados sindicatos, después de que CC OO, UGT, CGT y STEM hayan convocado para septiembre una huelga de profesorado en Madrid ante la "inacción" del Gobierno autonómico y la Consejería de Educación frente al inicio de curso para el que "no han previsto ni las medidas adecuadas ni el imprescindible incremento de recursos".

En otras comunidades, como Castilla y León, los sindicatos de la rama de enseñanza están analizando la situación y no descartan medidas de presión pero no se ha hablado de huelga todavía, según han señalado a Europa Press. Francisco Castro, de CCOO: "En principio, no habrá una huelga de docentes estatal porque la situación de las comunidades autónomas no es exactamente igual en todos los casos".

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid la respuesta a esta huelga llegó de parte de la Consejería de Sanidad donde se recordó que antes de un paro habrá que conocer cómo va a ser la reapertura de las aulas en esa comunidad.