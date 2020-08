Galicia supera los 200 contagios en un solo día, la cifra más alta desde el mes de mayo

Galicia registró más de 200 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, una cifra que no se alcanzaba desde el mes de mayo. Desde que se acabó el estado de alarma no se habían superado los dos centenares de positivos contabilizados en esta ocasión. De hecho hay que volver al 6 de mayo para encontrar una cifra de tal alcance (239). Del dato de curados y de casos activos con respecto al día anterior se desprende que el número de positivos en la última jornada (dato que no ofrecen desagregado las autoridades sanitarias) es de 204 nuevos contagios, lo que eleva la cifra de casos activos a 1.783.

Destaca el aumento de positivos en las residencias de mayores, con 70 usuarios contagiados -59 pertenecen a un brote declarado en un centro residencial de O Incio (Lugo) que ya ha intervenido la Xunta y once en la residencia Orpea Coruña (Culleredo)- y catorce trabajadores. En total hay 94 casos en estos centros cuando el miércoles eran solo 17, según los datos que ofrece Política Social.

Por su parte, el balance diario del Sergas revela que de los casi 1.800 afectados por Covid en Galicia, solo 64 precisan hospitalización (nueve más en un día) y seis están en la UCI (uno más).

Por áreas sanitarias, la más afectada es de nuevo A Coruña, donde se han registrado 85 casos activos más, hasta los 1.045. Le siguen Lugo, con 170 casos (34 más); Ourense, con 157 casos activos (12 más); Vigo, con 141 casos (+3); Santiago, con 113 (+22); Pontevedra con 80 casos (cuatro menos); y Ferrol , 77 (+8). Las autoridades sanitarias han informado también de que se han curado 11.701 personas, lo que supone 44 más que el dato del pasado miércoles. Sanidade informó también ayer de que el 70% de los casos activos en Galicia tiene menos de 50 años.

Brote en O Incio

Un primer positivo en una trabajadora de la residencia lucense hizo que el Sergas realizase un cribado a todos los usuarios y trabajadores (190 PCR en un día) que detectaron que había 59 de los 116 usuarios y ocho trabajadores contagiados, lo que ha llevado a la Xunta a intervenir el centro. El objetivo es que personal del Sergas, trasladado ya al centro, pueda realizar un seguimiento diario de la situación de los residentes y vigilar que se cumplen con los protocolos establecidos en estos casos. Sanidade informó ayer de que la mayoría de usuarios son asintomáticos, que a dos se les hicieron las pruebas en el hospital porque estaban allí ingresados y que los trabajadores positivos están aislados en sus domicilios.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sostuvo ayer que "si en algún momento la palabra coordinación tuvo mayor poso político es en este momento", puesto que resulta fundamental que las instituciones cooperen para afrontar la crisis social, económica y sanitaria causada por la pandemia.

El BNG volvió a pedir al Sergas "test masivos" a toda la población del área sanitaria de A Coruña, la más afectada, y el PSdeG denunció que en Galicia la "capacidad de detección" es "la mitad" de la media nacional y pidió saber la cifra de rastreadores en la comunidad.