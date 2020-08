El Gobierno estudiará imponer la mascarilla, pero avisa: "Los niños no son autómatas"

"Es una opción que hay que valorar", declaró ayer Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, sobre la propuesta de Galicia de que los niños a partir de seis años tengan que llevar obligatoriamente la mascarilla en el colegio, tanto en el aula como en otras zonas del centro escolar. La Xunta plantea que su iniciativa se extienda a toda España, Aragón ya se ha sumado y Cataluña la estudia pero para alumnos de diez años y más, y Simón ayer no lo descartó, pero también advirtió de que "es difícil" que todos los niños, especialmente los más pequeños, "la lleven y además correctamente". "Si no serían autómatas", apostilló el epidemiólogo y asesor del Gobierno durante l pandemia de coronavirus.

"No es lo mismo un niño de seis años, que uno de once o doce, o que un estudiante de Bachillerato", razonó Fernando Simón durante su comparecencia para analizar la evolución de la pandemia en el conjunto del país.

Simón, preguntado ayer por la propuesta que la Xunta anunció el pasado miércoles, valoró que hay que estudiarla porque implicaría "aprovisonamiento" de tapabocas y además no solo sería llevarla en las aulas sino "también en el comedor, en los recreos, en la entrada y salida del colegio".

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias también advirtió de que un mal uso de la mascarilla "puede ser contraproducente". También quiso apuntar que "no está claro el rol de los niños en la transmisión del virus" y que en la mayoría de los casos de niños contagiados, los cuadros de síntomas son "débiles".

En este sentido, Fernando Simón concretó que "entre los niños la transmisibilidad es mucho más baja que entre los adultos". "Su capacidad para expeler el virus por la boca es más baja que la de los mayores", justificó.

Sobre el debate abierto por algunas comunidades con respecto a que la vuelta a los colegios no sea presencial, Simón también fue contundente al defender el regreso a las aulas. "No podemos tener a nuestros niños sin estudiar. Aunque se hagan todos los esfuerzos, no podemos hacer que dos promociones no tengan una educación con el mismo nivel de calidad. Hay que hacer un esfuerzo por abrir los centros educativos. Es muy fácil la educación online para los que tienen recursos. No es lo mismo un niño con su habitación y su buen wifi, que uno que no tiene ordenador, ni wifi y comparte habitación con sus hermanos e incluso con sus padres", advirtió ayer el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias.

"Se tiene que hacer un esfuerzo por la educación presencial, porque la educación implica relaciones sociales. No podemos pensar que todos nuestros niños pueden aprovechar de la misma manera la educación fuera de los centros educativos", resaltó el especialista durante su intervención en Madrid.

El epidemiólogo aseguró que el Gobierno central pretende "que la vuelta al colegio sea segura", y defendió que "hay margen de actuación para reducir riesgos desde todos los ámbitos aunque no está todo implementado porque aún queda un margen de dos o tres semanas".

Respecto a la Conferencia Sectorial del próximo 27 de agosto en la que representantes del Ministerio de Educación y de las comunidades se reunirán para analizar el protocolo a seguir de cara al próximo inicio de curso, Fernando Simón explicó que se trata de una reunión de "recapitulación" y que los grupos de trabajo de Educación y Sanidad están trabajando "desde hace meses", incluso, con encuentros intersectoriales "periódicos".

De este modo, el doctor afirmó que la reunión de la semana que viene cierra "un ciclo de trabajo, se proponen cosas contundentes, lo más coordinadas posible". "Entiendo que será una reunión de mucho impacto y con margen suficiente", declaró.

Finalmente, preguntado por la realización de PCR entre los docentes que se incorporen a las aulas explicó que es una "opción", que no propondría de forma general, sino que "se tiene que valorar específicamente en cada lugar" y en cada situación concreta. En Galicia, la Xunta anunció el pasado miércoles que realizará test serológicos -es decir los que indican que si se tienen anticuerpos al haber pasado ya la enfermedad de coronavirus- a 40.000 profesores del sistema educativo gallego antes de que arranque el curso.

Tras el anuncio de la Xunta son varias las comunidades que han reconocido que estudian también obligar a los alumnos a llevar mascarilla en el regreso a clase el próximo mes de septiembre. Es el caso de Aragón, donde fuentes del Gobierno autonómico, aseguraron ayer que podrían obligar a usarlas a todos los alumnos de más de 6 años, como en Galicia. Por su parte, el conseller de Educación de Cataluña, Josep Bargalló,señaló que en su caso están barajando la opción pero con estudiantes de más edad, sería obligatoria de acordarse finalmente a partir de los 10 años en el aula y en el resto del colegio. Lo que sí será obligatorio será utilizar el tapabocas en las actividades extraescolares ya que, según afirmó ayer en una entrevista, en ellas no se mantienen los grupos burbuja que sí habrá en las aulas.

Unos 4.000 miembros de los equipos Covid de los centros educativos gallegos comenzarán a recibir durante la primera semana de septiembre formación específica no presencial sobre la enfermedad, tal y como informó ayer la Consellería de Educación.

Los contenidos han sido diseñados por la Consellería de Sanidade en colaboración con el departamento que dirige Carmen Pomar y serán transmitidos a través de conferencias virtuales a cargo de pediatras. También se empleará material audiovisual con información específica sobre la infección de coronavirus.

Estos equipos, que serán referencia para el resto del personal, profesorado, alumnado y familias, estarán formados por la persona titular de la dirección del centro, o la persona en la que delegue o la substituya, y por dos miembros del profesorado. En los centros de menos de seis unidades el equipo se podrá constituir con una sola persona.

Además del contenido didáctico sobre la enfermedad, estos equipos recibirán pautas sobre cómo actuar ante una sospecha de infección por coronavirus en el centro, así como el mecanismo de alerta que se debe activar.

El programa se completa con materiales de trabajo en el aula dirigidos al alumnado en función de las diferentes etapas educativas, a través de juegos y consejos.

A lo largo de septiembre está previsto que haya un refuerzo formativo con sesiones presenciales.