Jóvenes concienciados

Con cierto temor a cómo sería la prueba, pero con la certeza de hacer lo correcto y aportar su granito de arena para frenar la expansión del coronavirus en A Coruña. Jóvenes de Monte Alto, Eirís, San Pedro o el centro de la ciudad pasaron en la mañana de ayer por el punto habilitado en el centro de salud de O Ventorrillo para someterse a una prueba PCR y participar así en el cribado masivo que el Sergas realiza a la población entre 18 y 40 años. Todos ven con buenos ojos este tipo de pruebas ya que reconocen que los jóvenes suelen "ser menos responsables", tienen un "exceso de confianza" al considerar que el Covid solo afecta a personas mayores y no siempre cumplen a rajatabla las medidas de seguridad frente al coronavirus, especialmente "cuando salen de fiesta".

"Está bien que hagan el cribado para saber cuánta gente lo puede tener, es un modo de frenar el aumento de casos", explica David Vidal, de 18 años, justo antes de someterse a la prueba. "Siempre está bien prevenir", añade Luna Vázquez, de 19, que reconoce que el test molesta "un pelín" y que, según le explicaron los sanitarios, tendrá los resultados "en un plazo de 24 a 48 horas".

El Sergas inició el pasado miércoles un cribado masivo voluntario de la población de 18 a 40 años que residen en el concello de A Coruña. Lo hace tras detectar que en los últimos días tres de cada cuatro nuevos positivos se producen en menores de 40. A quienes ayer se sometían al PCR no les sorprende. "Los jóvenes tienden a ser menos responsables, no mantienen las medidas de prevención en el ocio nocturno", indica Daniel Abeleira, de 19 años. "Conozco gente que en fiestas y discotecas se saltaba las normas. Es normal que las hayan cerrado", indica David Vidal. "El principal problema está al salir de noche, en las terrazas", sostiene Luna y su amiga Eva Moscoso, quienes reconocen eso sí que no se puede culpabilizar solo a los jóvenes. "Nadie está muy concienciado,los mayores también realizan reuniones familiares", dice Eva y añade Luna: "Tanto jóvenes como mayores incumplen a veces las normas".

Para algunos de estos jóvenes coruñeses el problema es que hay quien cree que el Covid "no va con ellos" ya que en una primera oleada afectó a personas de más edad y que muchos pecan de "un exceso de confianza" cuando están entre amigos. "Muchos quedan en casas y allí ya se quitan las mascarillas", indica Pelayo Vieites, quien hace unas semanas pasó unos días de vacaciones en Asturias y notó mucha diferencia respecto a Galicia. "Aquí se cumplen más las normas, allí había pocos jóvenes con mascarillas", sostiene.

Cuando se les pregunta directamente a ellos aseguran cumplir siempre con las medidas de seguridad y la gran mayoría reconoce que desde que comenzaron los rebrotes tiene "más cuidado" y reduce en la medida de los posible su vida social al quedar con un número reducido de amigos, siempre los mismos, y apenas salir o ir a terrazas "siempre que no estén muy llenas". Todos tienen claro que se puede mantener el ocio pero siempre extremando el "cuidado".

En el tercer día de cribado, los jóvenes llegaban a cuentagotas pero de forma continua. Algunos en coche, otros solos, pero muchos con sus padres, amigos o incluso la pareja. "Vienen concienciados porque esto es algo voluntario", indicaba ayer Mónica Martínez, una de las enfermeras que realizaba los test. "Les insistimos en la importancia de la mascarilla, el lavado de manos y la distancia", dice y anima a los jóvenes a ir al cribado "porque es por el bien común".



Daniel Abeleira - 19 años, de Pedralonga

"El cribado está bien, los jóvenes tienden a ser menos responsables"

Daniel Abeleira, de 19 años y vecino del barrio coruñés de Pedralonga, llegó al cribado junto a su madre y aunque está casi convencido al 100% de que él no dará positivo, cree que es bueno realizar test de forma masiva a los jóvenes porque "tienden a ser menos responsables". No le sorprende que el 70% de nuevos casos en la ciudad se produzcan en menores de 40 años ya que considera que una parte de los jóvenes "no mantiene las medidas de prevención, sobre todo en el ocio nocturno". Daniel, que reconoce haber tenido dudas sobre hacerse la prueba al no saber exactamente en qué consistía —y por temor a "los pinchazos", aclara su madre—, cree que es "responsable" con las normas y no frecuenta "grupos grandes".

Luna Vázquez - 19 años, de O Ventorrillo

"También los mayores incumplen las normas de seguridad"

Solo pasan un par de minutos entre que Luna Vázquez, de 19 años y vecina de O Ventorrillo, entra a hacerse el test PCR y sale con la prueba realizada. "Me parece bien que hagan el cribado, sirve para prevenir", explica en compañía de su amiga Eva Moscoso para aclarar que en ningún momento pensó en no acudir a la cita médica. Luna cree que el principal problema detrás del repunte de casos está en "el ocio, cuando la gente sale y las terrazas". En este sentido, desde que hay brotes "ya no salimos", explican estas dos amigas. "Incluso en una terraza, solo si no hay mucha gente. Nos cuidamos más", indica Luna, quien eso sí, no quiere que se culpabilice solo a este colectivo. "Jóvenes y mayores incumplen las normas", sostiene.

Bruno Vila - 18 años, de San Pedro

"Hay que ir con cuidado, pero seguir teniendo vida"

Mientras aguarda a que le toque el turno para el test PCR al que le citaron ayer, Bruno Vila asegura que por la calle "se ve de todo" a la hora de cumplir las normas de seguridad anti-Covid, tanto en jóvenes como en mayores. Eso sí, reconoce que quizás los jóvenes "tienen menos cuidado porque se confían más cuando están con amigos, salen más o creen que esto se trata de algo que afecta a gente más mayor" y por eso ve bien que se realice un cribado a toda la población de entre 18 y 40 años de la ciudad. "Creo que esto puede aportar datos y siempre es bueno saber", indica este vecino de San Pedro, quien tiene claro que "hay que tener cuidado" pero que también "hay que hacer vida" y continuar con ciertos hábitos del día a día.

Pelayo Vieites - 18 años, de calle Rubine

"Hay gente que queda en casa con sus amigos y allí no tienen puestas las mascarillas"

Reconoce que apenas sale "de casa" y por eso le sorprendería "dar positivo", pero el coruñés Pelayo Vieites, de 18 años, ve con buenos ojos el cribado del Sergas en menores de 40. "Aunque en general creo que se cumplen con las normas, sí es cierto que igual hay gente que queda con sus amigos en casa y allí ya se quitan la mascarilla porque estar con ella parece que no sale", indica este joven que hace unas semanas pasó unos días en Asturias y notó diferencias respecto a Galicia. "Allí había

pocos jóvenes con mascarilla", sostiene. Si hay que dar un consejo, este joven coruñés cree que puede hacerse "vida normal" pero siempre y cuando se reduzca algo el socializar con mucha gente.

Daniel Vidal - 18 años, de Monte Alto

"Es normal que cerraran las discotecas. Había quien se saltaba las normas"

David Vidal, de 18 años y vecino de Monte Alto, asegura que pese al aumento de contagios hace "la misma vida" porque cree que "ya no hacía nada peligroso". "Voy con mascarilla y siempre con el mismo grupo de amigos que además no es muy grande", indica este joven que cree que el cribado servirá "para saber cuánta más gente está infectada y frenar el aumento de casos".

Sostiene que su grupo de amigos "está muy concienciado" pero sí cree que puede haber jóvenes que "se confíen" ya que el coronavirus "antes afectaba más a personas ancianas" y además cree que las actitudes en los locales de ocio nocturno están detrás del repunte. "Conozco gente que en fiestas y discotecas se saltaban las normas. Es normal que las hayan cerrado", señala David, quien insta a seguir haciendo vida "normal", es decir, no recluirse "en casa" pero siempre con medidas de protección.