La 'vuelta al cole': debate también entre sanitarios

Cuando el 16 de marzo los colegios gallegos cerraron sus puertas había 239 afectados de coronavirus en la comunidad y ahora se rebasan los 2.000. Pese al aumento de brotes y el ascenso continuo de casos ni Galicia ni el resto de comunidades baraja modificar las fechas de inicio del curso escolar y aunque hay autonomías que combinarán días de asistencia a clase con otros de educación online, la Xunta aseguró el viernes que, por el momento, su apuesta es retomar las clases presenciales. Un debate que también existe entre los expertos en Salud pública, Medicina Preventiva y Virología. Aunque la mayoría de los especialistas consultados respalda volver a clase en las fechas previstas al asegurar que la situación epidemiológica "nada tiene que ver con la de marzo" y siempre que se tomen medidas como bajar la ratio por clase o se formen grupos burbuja, hay quien asegura que mientras no se controlen los brotes será "difícil iniciar las clases".

"Retrasar el inicio del colegio no creo que asegure el poder hacerlo en condiciones más seguras. Debe empezar en las fechas previstas porque sino esto supondría un gran impacto social, sobre todo para las clases más desfavorecidas", explica el profesor de Salud Pública de la Universidade de Santiago (USC) Francisco Caamaño. "Con la situación actual las clases pueden comenzar según lo previsto pero siempre que se produzca una importante reducción en la ratio de alumnos", añade la profesora de Virología de la USC Isabel Bandín. Una opinión que comparte el también virólogo de la entidad compostelana Carlos Pereira. Sin embargo, los datos actuales no animan a ser optimista al catedrático emérito en Medicina Preventiva de la USC Juan Gestal. "Si no se controla la actual situación creciente en cuanto a brotes y número de casos, va a ser muy complicado iniciar las clases", asegura y reconoce que para una vuelta el cole segura "lo mínimo es que no haya transmisión comunitaria y que los brotes estén bajo control".

En lo que sí coinciden todos es en que la actual situación nada tiene que ver con la de marzo. "Las cifras no son comparables. En la actualidad se están realizando muchas más pruebas diagnósticas y por lo tanto, se pueden detectar mucho casos, por ejemplo, los asintomáticos que en marzo pasaron desapercibidos", explica Carlos Pereira. "Esto hace que el tiempo entre el contagio y el diagnóstico se reduzca significativamente", añade Caamaño. Todo ello unido a que la mayoría de los afectados en la actualidad son jóvenes hace que no haya tanta carga asistencial en los hospitales como en marzo pero los expertos piden no confiarse y destacan que este no debe ser un criterio a seguir para la vuelta al cole. "No puede ser un criterio para la planificación del regreso al colegio porque no hay estudios que demuestren que el virus es menos agresivo", indica Isabel Bandín.

El propio Gobierno reconocía hace unos días, a través del epidemiólogo Fernando Simón, que prevén que pueda haber un repunte de casos con el regreso a clase de los niños. Para los expertos gallegos consultados el peligro no es tanto que los niños tengan una mayor capacidad para transmitir el virus que los adultos sino ciertos hábitos que conllevan los colegios. "Los estudios disponibles hasta ahora y realizados en países tan diversos como Suiza, Dinamarca o Corea, señalan que los niños tienen menos probabilidades de infectarse y de transmitir el virus. Pero es cierto que abrir escuelas tiene otras implicaciones como una mayor movilidad o un mayor contacto entre padres y cuidadores", indica Francisco Caamaño. Carlos Pereira e Isabel Bandín coinciden en que el "foco de la cuestión" no está en si los niños transmiten el virus mejor o peor que los adultos. Para ellos, el problema es que muchas veces son asintomáticos o tienen síntomas muy leves, "lo que hace que sus padres no tomen medidas de aislamiento" y, por lo tanto, pueden contagiar a otras personas. También Gestal alerta de que, aunque no se conoce bien el nivel de transmisión de los niños, "sí pueden contagiar, sobre todo los mayores".

Por ello para que el próximo mes de septiembre se pueda volver a las aulas pero con seguridad, aseguran que hay que tomar una serie de medidas. Para Isabel Bandín es clave reducir la ratio de estudiantes por clase. "Mantener las cifras actuales de 25 alumnos en Primaria y 30 o más en Secundaria y Bachillerato provocaría la acumulación de aerosoles en el aula con el transcurso de las horas, es decir, en el caso de que hubiese algún positivo en el aula, facilitaría el contagio incluso aunque lleven puesta la mascarilla", sostiene. "La distancia social, el uso de mascarillas, los recreos a diferentes horas y las entradas y salidas escalonadas son algunas estrategias que pueden seguir en los centros para lograr un entorno más seguro", indica Francisco Caamaño.

¿Y los grupos burbuja? Avalan su utilidad pero siempre y cuando se pueda garantizar que se mantiene ese aislamiento más allá del aula, es decir, en las actividades extraescolares o el ocio fuera del colegio.