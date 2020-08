"Hay que hacerse a la idea de que vamos a llevar mascarilla mucho tiempo"

Joan Grimalt (Palma, 1956) es director del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, y del Centro de Investigación y Desarrollo, ambos del CSIC. Se muestra preocupado por el actual repunte de contagios, pero cree que no será necesario un nuevo confinamiento. Critica que el fin del confinamiento diera paso a una "relajación" de la población y reclama que la sociedad haga "pedagogía" para que los jóvenes sean más responsables con el uso de la mascarilla y la distancia social: "Tienen una falsa sensación de inmunidad, pero pueden llevar el virus a sus padres o abuelos".

¿Por qué España es el país europeo con más contagios?

España tiene el problema de que es un país muy abierto y dependiente del turismo, y hubo una presión económica para reabrir e intentar recuperar parte del terreno perdido. También tenemos que tener presente que cuando se acabó el confinamiento empezó a haber otra vez mucho movimiento, y aquella especie de propaganda en la que íbamos pasando de fase como de pantalla. Eso generó un sentimiento de que ya se había acabado todo. Y aunque no se dijo explícitamente por parte de las autoridades sanitarias, mucha gente tuvo la sensación de que la pandemia era historia y se relajó. Pero mientras haya Covid en una parte del mundo, será una amenaza para el resto hasta que no haya una vacuna.

También se realizan más pruebas que antes.

Sí, ahora se hacen muchos más análisis que antes no se hacían porque no teníamos los medios para ello. Los contagios se tienen que parar porque podemos caer en una situación descontrolada. Vamos a tener que usar mascarilla y mantener la distancia social durante mucho tiempo, al menos hasta que salga una vacuna que funcione y unas medicinas capaces de curar el coronavirus.

¿Estamos viviendo una segunda ola de coronavirus?

Estamos donde estábamos. Es verdad que había disminuido muchísimo la cantidad de coronavirus, pero no estaba erradicado completamente.

¿Cuándo cree que estará disponible la vacuna?

Algún médico serio dice que por noviembre habrá vacuna. Rusia va a lanzar una sin haberla probado con personas. También Oxford tiene una muy avanzada. Ya veremos qué pasa. Yo creo que como pronto no habrá una vacuna hasta Pascua. Hay varias empresas y países trabajando en diferentes líneas de investigación y haciendo un esfuerzo económico muy grande porque quien la tenga primero se pondrá una medalla inmensa. Aparte de los beneficios económicos que le reportará, claro.

¿España tiene alguna opción de ponerse esa medalla?

Hay algún proyecto de investigación que es puntero y puede ir bien, como el de los laboratorios Grifols. España colabora en varios proyectos, porque al final la vacuna no se hace en un solo lugar, hay una cooperación.

Será barata? ¿Llegará la vacuna a todo el mundo?

Hay acuerdos internacionales para que eso sea así, y la OMS se ha comprometido para que la vacuna sea asequible para todo el mundo y se reparta entre todos los países de manera equitativa. Volvemos a lo de antes; interesa a todos que el Covid desaparezca del mundo porque si lo erradicamos de los países ricos, pero sigue presente en los pobres, seguiremos teniendo el mismo problema.

¿Es útil llevar mascarilla también en espacios abiertos?

Sí, la mascarilla es una de las herramientas más eficientes contra la pandemia. Si yo llevo mascarilla, no contagio a los otros; y si los otros llevan, no me contagiarán a mí. Es una manera muy solidaria de prevenir contagios. Por supuesto que es útil, aunque no lo sea al 100%. Pero vamos a tener que hacernos a la idea de que la tendremos que llevar durante mucho tiempo.

¿Qué pensó al ver la concentración de negacionistas de la pandemia en Madrid?

No hay que perder el tiempo comentando tonterías. Estas personas son las mismas que consideran que la Tierra es plana, o que el hombre no llegó a la Luna. Pues muy bien, ni caso.

¿En general estamos siendo responsables con la distancia social y la higiene de manos?

Hay un porcentaje muy alto de personas que se lo toman en serio. Pero hay sectores poco motivados porque piensan que a ellos no les puede pasar nada. Hay que hacer más pedagogía entre los jóvenes porque, ojo, los hay que también mueren. Eso lo tenemos que hacer entre todos. Y además la policía también tiene que poner multas. Si cuando conduces infringes las normas de tráfico y te pillan, te multan. Pues con el Covid es lo mismo. Por desgracia hay gente que no cumple si no les amenazas con una sanción.

Puede que muchos jóvenes se sientan inmunes.

Pues es una falsa sensación de inmunidad, porque se pueden contagiar y llevar el virus a sus padres y abuelos. Lo peor que podría pasar es que tuviésemos que volver a otro confinamiento. Eso sería una bofetada psicológica y económica. Y los que más problemas de paro tienen son precisamente los jóvenes, aunque no se puede generalizar y estoy seguro de que muchos cumplen.

Recuerdo cuando se decía que las altas temperaturas del verano aplacarían al virus. No parece que haya sido así.

Está demostrado que el calor es un factor que perjudica la expansión del virus, pero la temperatura no lo es todo. Cuando respiramos dejamos unas microgotas en suspensión, y esa es la principal vía de contagio del virus. Con temperaturas más bajas habría ido peor. Aprendemos sobre la marcha, estamos conociendo al virus.