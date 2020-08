Vacunación y mascarilla para evitar que gripe y Covid coincidan

Los brotes de coronavirus no cesan en España y el regreso al trabajo de los mayores y de los escolares a las aulas pude coincidir con un pico alto de enfermedades catarrales y gripe, así como una probable segunda ola de Covid-19, enfermedades que presentan los mismos síntomas y podrían llevar a un colapso sanitario. Pero hay elementos para la esperanza, pues la incidencia gripal en el hemisferio sur, donde están ya en invierno, está siendo mínima gracias a las medidas de protección adoptadas frente al coronavirus: uso de mascarillas, distancia social entre personas e higiene de manos.

Los epidemiólogos confían que la misma situación se produzca también en el hemisferio norte. Fernando Simón avanzaba ayer mismo que cree que en España "va a haber menos catarro y menos gripe que otros años. Seguiremos llevando mascarilla. La gripe de los países del norte está muy influida por la de los países del sur, donde ha habido una reducción de incidencia. Es lo que, por lógica, debería suceder".

La campaña de la gripe de otoño-invierno volverá a poner a prueba la capacidad del sistema sanitario español. Al igual que el coronavirus cursa también con fiebre, tos y dolores musculares. Ningún dato clínico permite diferenciar ambas enfermedades, salvo las pruebas de laboratorio, lo que va a retrasar el diagnóstico y afectará especialmente a los servicios de Urgencias.

"Nos preocupa particularmente la convivencia del coronavirus con la gripe. ¿Qué puede ocurrir? Entre dos virus suele ocurrir que uno supere al otro, pero no es estrictamente necesario y a veces pueden coinfectar y convivir. Lo cual complicaría más las cosas", explica el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias en Galicia (Semes) y coordinador de Urgencias en el Hospital de O Salnés, Tato Vázquez.

Este experto apunta varios factores esenciales para hacer frente a la situación. El primero, que el Covid se imponga al virus de la gripe y ésta tenga menos incidencia -ya que las propias medidas de protección de higiene de lavado de manos y respiratoria de uso de mascarilla protegen del contagio de la gripe- y aboga además por algo que considera fundamental, una vacunación masiva contra la gripe.

"Tenemos que conseguir una tasa muy elevada de vacunación este año. Debe ser masiva entre la gente susceptible a las infecciones por gripe. Para empezar, entre el personal sanitario. Es fundamental", insiste Tato Vázquez.

En el mismo sentido se pronuncia Jorge Cavero, especialista en Medicina Preventiba: "Desde luego es importante que aquellas personas con factores de riesgo como mayores de 65 años, diabéticos, inmunodeprimidos, cuidadores de personas dependientes, personal sanitario o que trabajan en instituciones geriátricas, mujeres embarazadas, personas institucionalizadas y otros colectivos susceptibles, se vacunen contra la gripe. Dado que desconocemos la interacción de ambas enfermedades, el contar con la vacuna contra la gripe puede ser un medio más para reducir el impacto que ello pueda tener tanto a nivel social, sanitario, como familiar e individual".

Frente a los rebrotes que no cesan, el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias, cree que "todos somos algo culpables de lo que ocurre, también los sanitarios. Durante el confinamiento hemos transmitido el cumplimiento estricto de las normas y la gente lo hizo. Pero parece que cuando acabamos la desescalada el problema ya se había terminado. Hemos trasladado esa percepción cuando la realidad es distinta. El virus sigue ahí. Todos sabemos que los focos de rebrote surgen en fiestas privadas y familiares. Aunque no nos guste hay que mantener la prudencia". "Yo veo a mis padres de vez en cuando pero ya no voy a las cenas que hacíamos los hermanos", indica.

Tato incide en que los brotes "crecen como la espuma" pero advierte de que "nadie está exento en esta historia". Su gran preocupación, como la de muchos responsables médicos, es que no lleguen a colapsar los sistemas sanitarios: "El porcentaje de población más afectada en estos momentos está entre los 20 y 40 años. Unas edades en las que parece que estar infectado no tiene mucho problema. Pero todos ellos tienen padres, familiares de riesgo. Cuando llegue a las personas de esas edades podemos tener otra vez el problema de saturación hospitalaria" . Recuerda, además, que el origen de los últimos casos en las residencias de tercera edad en Galicia es externo: trabajadores que lo llevaron dentro.

El doctor Jorge Cavero destaca la importancia de la responsabilidad personal y social para afrontar la situación, pues "la salud colectiva depende de las acciones de todos". En su opinión, la prevención es el mejor arma que tenemos: "El inicio de las actividades laborales y educativas de cara al cambio de estación implica un reto enorme para toda la sociedad. Es especialmente relevante a nivel de la gestión de la Salud Pública pues la coexistencia de Covid-19 con otras enfermedades respiratorias -como la gripe- puede tener un gran impacto en la capacidad de respuesta asistencial de los diferentes centros sanitarios". La prevención, recuerda, incluye: "La limpieza en general y en especial la higiene respiratoria. Taparse la boca con la parte anterior del codo al toser, uso de pañuelos desechables, la correcta eliminación de los mismos tras su uso, y sobre todo, el lavado frecuente de manos. También es aconsejable el distanciamiento social. Dado que los mecanismos de transmisión de Covid-19 y otro tipo de enfermedades respiratorias son similares, estas medidas evitan la contaminación de boca, nariz y ojos con secreciones infectadas. En caso de síntomas, hay que mantener el aislamiento domiciliario".

En cuanto a los protocolos hospitalarios señala que desde el inicio del estado de alarma se han implantado circuitos de atención diferenciada para pacientes sospechosos o confirmados de Covid- 19 tanto en Urgencias como en planta de ingreso convencional. Insiste también en la importancia del uso de mascarillas en los centros hospitalarios.