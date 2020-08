Coronavirus en Galicia | La Xunta propone regular cuarentenas y fuerzas del orden podrán suspender espectáculos y desalojar locales

La Xunta propondrá regular las cuarentenas para habilitar instrucciones para "sancionar" en caso de que se incumplan las medidas de aislamiento, y ha publicado una orden el Diario Oficial de Galicia (DOG) para "facilitar la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de los ayuntamientos" en el "control de los espectáculos públicos" de forma que podrán suspender eventos y desalojar locales.

De ello ha informado este miércoles el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité clínico, en la que ha explicado que la Administración autonómica facilita las inspecciones ante "incumplimientos manifiestos" y posibilitará que los agentes puedan "tomar medidas inmediatas".

En concreto, la orden del DOG publicada este miércoles señala que la evolución de la situación sanitaria en Galicia pone de manifiesto la necesidad de establecer determinadas medidas de prevención en el caso de espectáculos públicos y actividades recreativas que se celebren en establecimientos o espacios abiertos al público toda vez que "suponen actividades en las que se pueden producir aglomeraciones" y la "relajación de las medidas de prevención".

En el texto, se recuerda que en estas actividades "deberán cumplirse" todas las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias, y que la Xunta y los ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, "deben velar por el cumplimiento de la legislación".

Para ello, el DOG señala que estas administraciones cuentan con facultades como las de inspección y control y, en particular, las de prohibición, suspensión, clausura y adopción de las medidas provisionales previas a la incoación de los expedientes sancionadores, de medidas cautelares y de imposición de sanciones.

A estos efectos, el texto señala que podrán realizar inspecciones las fuerzas y cuerpos de seguridad y los funcionarios con competencia en la materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, "son perjuicio de las que pueda realizar el personal funcionario de otros órganos y unidades administrativas en el ejercicio de sus competencias".

En el "supuesto de incumplimiento de las medidas de prevención", los agentes "podrán adoptar de forma directa", tras el requerimiento a las personas responsables, las medidas de "suspensión inmediata" de la actividad así como "el desalojo y precinto de los establecimientos abiertos al público".



Regulación de las cuarentenas

Además, Feijóo ha propuesto que se habilite un protocolo sobre las cuarentenas que incluya instrucciones para "sancionar" en caso de que se incumplan las medidas de aislamiento.

En su intervención, el máximo mandatario autonómico ha explicado que, "aunque en términos generales la ciudadanía responde con absoluta responsabilidad" a las medidas de cuarentena y aislamiento, "es necesario tener claro qué criterios seguir y qué hacer".

Feijóo ha asegurado que "no tiene sentido" que un país como España, el que incumple una cuarentena tenga una sanción "en función de cada comunidad". Además, ha señalado que "si no hay ninguna normativa estatal", la Xunta "no renuncia" a establecer una normativa específica para Galicia que cuente con el respaldo del Parlamento de Galicia.