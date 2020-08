Ensayo mundial simultáneo de vacunas

La carrera para encontrar las vacunas más eficaces contra el Covid-19 llevan a la Organización Mundial de la Salud a preparar un ensayo mundial simultáneo, en el que participará España, para evaluar y comparar las principales vacunas a la vez: clásicas, genéticas, de vectores virales o de proteínas. La OMS considera que, para aumentar las posibilidades de éxito, se deben probar todas las vacunas candidatas hasta que fallen:"Es vital que evaluemos tantas vacunas como sea posible, ya que no podemos predecir cuántas resultarán viables". De ahí nace el programa Solidary Global.

La disponibilidad de una vacuna segura y eficaz para Covid-19 es una herramienta clave para contribuir al control de la pandemia. Los esfuerzos y los desafíos necesarios para desarrollar, evaluar y producir rápidamente la vacuna a gran escala son enormes, así como la inversión realizada por las empresas farmacéuticas. Nunca se ha vivido una situación de tal magnitud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja en un ensayo global que se pondrá en marcha en todo el mundo, con distintos candidatos vacunales que serán comparados simultáneamente y en el que también participará España. El organismo internacional considera que, para aumentar las posibilidades de éxito (dado el alto nivel de desgaste durante el desarrollo de la vacuna), se deben probar todas las vacunas candidatas hasta que fallen: "Es vital que evaluemos tantas vacunas como sea posible, ya que no podemos predecir cuántas resultarán viables". De ahí el programa Solidary Global.

Federico Martinón-Torres, jefe de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago y miembro del comité asesor de vacunas de la OMS apunta que "es un esfuerzo global que se va a hacer para ensayar muchos candidatos vacunales en muchos países al mismo tiempo, priorizando aquellos que tengan una situación de incidencia alta. Donde existe la situación más descontrolada. Después se pondrán en marcha muchos ensayos clínicos de estas vacunas en fase 3" .

El experto indica que en este momento hay 165 proyectos de vacunas en estudio, de los que más de 30 se encuentran en fase de experimentación y ocho en la fase 3, la previa a la comercialización. "Es el patógeno sobre el que más datos tenemos, sobre el que más se está trabajando. La carrera por conseguir las vacunas lo más rápidamente posible conlleva un gran esfuerzo inversor. La rapidez se consigue porque se acortan los plazos. Mientras los científicos siguen con los análisis clínicos, ya se está fabricando estocaje de vacunas que tal vez haya que tirar si no se consigue el visto bueno. Es la primera vez que esto ocurre y supone inversiones millonarias de las empresas farmacéuticas", explica Martinón.

Las vacunas persiguen darle al cuerpo la oportunidad de generar defensas contra un virus al que puede exponerse en el futuro. No todas las vacunas producen el mismo nivel de preparación inmunológica. En esta carrera en busca de la vacuna del Covid-19, Martinón incide en que hay cuatro estrategias claras que engloban los cuatro tipos de vacunas en desarrollo, algunas en colaboración con científicos españoles.

| Vacunas clásicas. Son las atenuadas o incentivadas. Contienen el agente infeccioso completo, pero con menos virulencia. Consisten en "coger" el bicho y matarlo o debilitarlo. Es el caso de las inmunizaciones del sarampión o rubeola. Son de virus "atenuado" y Martinón señala que, sin duda, son en las que más experiencia tenemos. Hay ya dos vacunas chinas de este tipo contra el Sars-CoV-2 en experimentación en fase 3.

| Vacunas genéticas o de ácidos nucleicos. Se trata de vacunas de nueva generación. En este caso se utiliza el ADN o el ARN. En concreto, la secuencia del microorganismo, el material genético de la proteína, no del virus, se transfiere a nuestro organismo que genera así anticuerpos. En este tipo de vacunas apenas hay experiencia. "Son más transgresoras, tienen a favor una mayor facilidad de producción y de costes, pero realmente no podemos basarnos en otras previas. No sabemos cómo va a ir", indica Federico Martinón. A este grupo pertenecen las de las firmas americanas Moderna -en fase 3 y que se realiza en colaboración con una empresa asentada en la localidad pontevedresa de O Porriño- y Pfizer, también en fase 3.

| Vacunas basadas en vectores virales. En este caso se utiliza un virus de los que no producen problemas ni tienen agresividad hacia el ser humano. Se modifica genéticamente, introduciendo la secuencia de la proteína que interesa. En este tipo de vacunas, al que pertenece la del ébola, hay experiencia, destaca el pediatra gallego. Es también la estrategia de la vacuna china de Can Sino, que ha logrado un permiso especial para ser probada en el Ejército del país. Europa y EEUU apuestan por este tipo de vacuna que desarrollan también la Universidad de Oxford y el grupo Zéneca.

| Vacunas de proteínas. En vez de utilizar el ADN o el ARN, se produce solo la proteína o una parte de la proteína que genere anticuerpos. Hay experiencias previas, como la vacuna de la hepatitis B. En este caso las proteínas instruyen de forma muy precisa al sistema inmunológico del cuerpo qué anticuerpos debe producir para afrontar la infección

| Acelerar el desarrollo clínico sin alterar la calidad de la vacuna. El proceso acelerado en busca de la vacuna no consiste en hacer menos cosas ni bajar la calidad de las pruebas científicas. "Lo que se está modificando por el contexto de la pandemia es el acelerar todo lo que se pueda la parte burocrática. Habitualmente cuando alguien desarrolla una vacuna va siguiendo las fases, primero desarrollo de laboratorio, luego el preclínico, el clínico y las diferentes fases de eficacia antes de la elaboración industrial. En el proceso caen mucha vacunas por distintos motivos. Porque no es segura, porque no funciona, porque no es posible producirla a gran escala, porque resulta costosa... ", explica Federico Martinón.

| Ningún país asume el coste de sus vacunas. El coste de una vacuna es muy alto y por eso ningún país, ni siquiera EE UU, asume el desarrollo de sus propias vacunas, indica Martinón: "No se sabe si va a funcionar, y conlleva inversiones de cientos de millones de euros. En ocasiones tanto como el PIB de muchos países. Y hablamos solo de una vacuna, no de todas. Las producen las grandes farmacéuticas. La gente debe tener en cuenta que el planteamiento de los países occidentales, se está apostando por una serie de candidatos. Al mismo momento que Moderna inicia la fase 3 está haciendo ya la escalada de producción industrial, fabricando vacunas sin saber si quiera si va a poder licenciarla. Si luego no funciona supone tirar cientos de millones de euros".