Un Resurrection Fest en formato online tras suspenderse la versión XS

El Resurrection Fest se reencuentra con su público este viernes y sábado en formato online, tras la suspensión de la versión mini, que se vio precipitada por la decisión del Ayuntamiento de Viveiro de no ceder las instalaciones para celebrarlo. La edición virtual constará de 12 horas de programación en streaming (seis el viernes y otras seis el sábado, a partir de las 21.00 horas), que se repartirán entre conciertos, documentales y entrevistas que repasan la historia del festival de Viveiro (Lugo). Podrá seguirse a través de YouTube y Facebook.

"En un año catastrófico, no podíamos estar sin ofrecer algo a la gente que nos apoya. Es algo que le damos porque no sería responsable por nuestra parte estar 24 meses sin ofrecer algo a la gente que nos sigue mes a mes", destaca uno de los responsables de este festival online, Esteban Girón.

Como recuerda Girón, "las dificultades están en el ADN del festival, porque la primera edición se suspendió". Lo mismo, aunque por diferentes motivos, le ha ocurrido a la XV edición, la que consiguió sold out en un día y que "parecía que iba a ser la mejor en la historia del Resurrection". "Llegó una pandemia mundial y se llevó por tierra el trabajo de este año y los frutos de todo el trabajo acumulado", lamenta el también guitarrista de Toundra.

Girón recibió en marzo el encargo por parte del director de Bring The Noise, Iván Méndez. "Me llamó y me dijo: ponte a trabajar de nuevo y crea el Resurrection Online", señala. A partir de ahí, durante el confinamiento, el equipo de comunicación del festival mantuvo reuniones virtuales cada dos días. "Estábamos ante un folio en blanco", resalta. El producto que salió de este trabajo son 12 horas de programación que, por capítulos, "revisitan" la historia del Resurrection Fest de Viveiro. "Va a haber actuaciones de grandes artistas, entrevistas, algunas de ellas inéditas y otras que hemos hecho durante estos años, extractos de los grandes conciertos del festival y otros que han grabado bandas desde estudios...", cuenta Esteban Girón.

Entre las entrevistas inéditas se encuentra una a Trivium y otra a Parkway Drive, mientras que Angelus Apatrida fue una de las bandas que grabó un concierto para este festival online. El programa también incluye un documental de La hora musa de TVE, grabado en 2019, otro de Parkway Drive sobre su actuación en el Resurrection y un tercero hecho por Jon Sistiaga.

El hilo narrativo de todo este variado contenido es la historia del festival, desde 2006 hasta 2020. "Ha sido un trabajo bonito en un momento de desesperanza y de incertidumbre total", indica Girón. "Para mí, fue emocionante ver lo que fuimos capaces de hacer a través de la imaginación y de lanzarnos a la piscina", incide.



El rayo y los truenos caídos el año pasado durante el concierto de Slayer o cómo Megadeth viajó con un avión privado son solo dos de las anécdotas que conforman la historia del festival de Viveiro. Además del repaso, Esteban Girón subraya que, "en tiempos en que no se sabe lo que va a pasar, la reflexión" que ha sacado de esta tarea de elaborar el guión de un festival online es que "la riqueza de un país está definida por cómo su gente trata la cultura".

Así, pese a la "dificultad" de que "hay mucho ruido" en internet, puesto que "las bandas han reventado la red de contenido por y para la pandemia", entiende que para el Resurrection Fest ha sido "un acierto esperar y hacer algo realmente interesante", aunque haya supuesto "una inversión de tiempo".

Esta iniciativa, además, tendrá un fin solidario, y es que la recaudación proviniente de packs de camisetas y pulseras "para una edición que jamás existió", así como la campaña de donaciones que se impulsará ahora, irá dirigida a Cruz Roja, para destinar a los afectados por la pandemia del Covid-19.

El documental del Resurrection Fest abordará sus mayores hitos desde su creación en Viveiro por unos chicos de 19 años que querían llevar a este pueblo de A Mariña de Lugo a su banda favorita, Sick Of It All. Entre las actuaciones de las mayores bandas que han pasado por el festival a lo largo de los años destacan las de Slipknot, Parkway Drive, Slayer, Kiss, Scorpions, Sick Of It All, Rancid, Bad Religion y NOFX, entre otras.