Galicia permite que las faltas al colegio por Covid no precisen justificante médico

La detección precoz del coronavirus es una de las claves sobre las que pivota el protocolo propuesto por la Consellería de Educación para la vuelta a clases en el contexto de la pandemia. Los docentes deben hacerse una autoevaluación diaria para repasar si tienen síntomas compatibles con Covid y los alumnos, o sus padres o tutores por ellos, también, vigilando unas décimas de fiebre, la tos seca o si les cuesta respirar, entre otras cuestiones. Si se presentan síntomas compatibles con la dolencia en casa, la Xunta insta a que el alumno no vaya al centro y señala que "no será necesario ningún justificante médico" para acreditar la ausencia: basta un comprobante paterno. Además esa falta, a efectos del protocolo de absentismo, se entiende "justificada", al igual que si alguien del núcleo familiar es sospechoso de padecer Covid-19: el alumnado que conviva con esa persona no puede acudir al centro hasta saber el resultado de la prueba y que este sea negativo.

De este modo consta en el protocolo de vuelta a las aulas presentado en julio, aunque el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la conselleira, Carmen Pomar, ya han avanzado cambios para adaptarse a las circunstancias epidemiológicas. Por ahora, se le pide a los padres que si hay síntomas compatibles con el Covid contacten "inmediatamente con el centro de salud de referencia del alumno".

"Para la justificación de la ausencia", señala luego el protocolo, "no será necesario ningún justificante médico", sino que "bastará con el comprobante de los padres". Se añade que "para los efectos del protocolo para la prevención y control del absentismo escolar y del número máximo de faltas de asistencia permitidas, las ausencias derivadas de la aplicación" de medidas como la citada "se considerarán siempre justificadas, no siendo preciso el justificante del facultativo para su acreditación". Hay profesores que interpretan que este punto deja una puerta abierta a que los padres no lleven al colegio a sus hijos, aunque los menores no dispondrían de una alternativa online.

Esta atención alternativa la pide la Plataforma Dereito a Ensino sen Risco de Pandemia, conformada por unas 750 familias, que ayer entregó cerca de 2.000 firmas para instar a la Xunta a que "se permita a los padres decidir si envían o no a sus hijos a la escuela mientras no se garantiza la seguridad frente al coronavirus". Entre otras medidas, demandan que "se arbitren los medios electrónicos que sean necesarios" para que no haya "menoscabo" al derecho a la educación de quienes no acudan en persona.

Desde la Fiscalía recuerdan que esto no significa que se abra la puerta a faltar al colegio sin motivo y se que se seguirá vigilando el absentismo escolar. José Manuel Ucha, Fiscal de menores de Ourense y coordinador para el Ministerio público de dicha especialidad en toda Galicia, asegura que "se estudiará cada caso de absentismo atendiendo a la situación familiar de cada menor y a los riesgos de salud de su entorno inmediato. Estamos en una situación de crisis sanitaria". Cuando se producen ausencias constantes de un alumno a clase, el centro alerta a las autoridades de menores, quien analizan y toman medidas para solucionarlo.

Los niños y adolescentes que participaron en 22 campamentos de verano este año en el área de Barcelona tienen una tasa de contagio muy inferior a la media en comparación con las poblaciones de su entorno, según los datos preliminares de un estudio elaborado por el Hospital Sant Joan de Déu. En las cinco semanas que duró la investigación Kids Corona, en la que participaron más de 1.900 menores y monitores, los científicos detectaron 39 casos de coronavirus de nueva aparición, 30 de ellos en niños y que tuvieron un total de 253 contactos, de los que en solo doce hubo transmisión.

Esto quiere decir que los niños participantes en el trabajo transmitieron la enfermedad a otros menores y adultos con un número básico de reproducción local (R0) del 0,3, unas "seis veces inferior" al de la población general en esa área geográfica que en ese momento se situaba entre el 1,7 y 2. Aun así, los autores de este estudio indican que los resultados del mismo no son "directamente extrapolables" a los entornos escolares porque las actividades de estos campamentos se realizaron en su mayoría al aire libre y en grupos de menos de diez niños.

"Los niños tienen la capacidad de infectarse, ahora hemos visto que tienen la capacidad de transmitir, pero si hacemos las cosas con una serie de estrategias probablemente la trascendencia de la apertura de las escuelas puede ser poca y las podremos abrir de forma segura y con unas tasas de infección y de transmisión lo más bajas posible", afirma la doctora Iolanda Jordan.