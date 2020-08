"Hay jóvenes con cuadros graves en el hospital; gente que hacía vida normal"

Asegura que ni "el virus ha cambiado" ni es ahora "menos agresivo" que en marzo y advierte que tener a jóvenes ingresados por coronavirus no es algo excepcional. "Sí que es anecdótico la muerte de alguien joven pero no el hecho de tener que ser hospitalizado. Veíamos a gente de 30 y 40 años en marzo y los vemos ahora", asegura el doctor Álvaro Mena, del área de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de A Coruña, quien asegura que lo bueno de esta segunda oleada de ingresos es que más de la mitad de pacientes ya han sido diagnosticados desde Atención Primaria y no llegan con la enfermedad tan avanzada como sí ocurría al inicio de la pandemia.

En las últimas semanas la mayoría de nuevos positivos en el área coruñesa se producen en jóvenes. ¿Han notado también cambios en el perfil del paciente Covid que precisa hospitalización?

Nosotros ya veíamos a pacientes de 30, 40 o 50 años en marzo y los seguimos viendo ahora. Hoy (por ayer) mismo entre las personas que han ingresado hay dos afectados de 42 y 51 años. Pero esto no significa que el virus haya cambiado o que ahora infecte más a jóvenes. Lo que ocurre y la diferencia con marzo es que ahora se realizan más pruebas, se diagnostican más casos y además como las personas mayores se protegen más, hay más positivos entre gente joven. Y aunque es cierto que si el virus entra en una residencia, un mayor tiene más probabilidades de tener que ingresar que un joven, no es infrecuente ver a jóvenes con Covid hospitalizados. Sí es anecdótico la muerte en personas jóvenes o que necesiten ir a la Unidad de Cuidados Intensivos.

¿Son jóvenes que tienen algún tipo de patología previa?

Una patología previa puede ser simplemente tener hipertensión, el colesterol alto o sufrir obesidad. Vemos pacientes de 45 años, sin grande problemas de salud, que hacen vida normal y que terminan en la UCI. Hay gente joven infectada con cuadros graves. Por eso me alarma ver cómo algunos hablan del contagio para lograr una inmunidad grupal. Esto no es un juego.

¿Los pacientes llegan ahora con las mismas complicaciones que en marzo o el virus es menos agresivo?

Sí, llegan con las mismas complicaciones y para que alguien precise hospitalización debe estar grave, tener una neumonía, por ejemplo. El virus no ha cambiado, no es menos agresivo, lo que hay son ciertos cambios sociales que ayudan a detectar antes los casos, a realizar un seguimiento de ellos y ahí sí notamos que ahora no tardan tanto en llegar al hospital como ocurría al inicio de la pandemia.

¿Antes se demoraban más en consultarlo?

Al haber muchos positivos en la calle es cierto que estamos más sensibles al hecho de que un afectado pueda empeorar. En marzo, sobre todo la gente mayor, aguantaba mucho porque no sabían que era coronavirus y cuando llegaban y se descubría que estaba infectada a veces ya era tarde. Si antes muchos de los pacientes llegaban a través de Urgencias, ahora más del 50% vienen ya diagnosticados y derivados de los compañeros de Atención Primaria que les hacen un seguimiento y si ven que empeoran los envían al hospital. Esto hace que igual llegan al sexto o séptimo día de tener síntomas cuando en marzo podía ser en el noveno o undécimo día y esto provocaba que la situación fuese más difícil de remontar.

Cuentan con la experiencia de los meses previos. ¿Es ahora más sencillo el manejo y tratamiento de los pacientes con coronavirus?

Ahora es todo más rodado y ya sabemos todo aquello que no aporta beneficios y conocemos mejor la enfermedad, pero tampoco es que haya aparecido algo muy bueno para abordar esta patología.

Hay ya 60 ingresados en el Hospital de A Coruña y tienen varias áreas habilitadas por si aumentan los casos. ¿Se ha suspendido parte de las consultas o cirugías programadas para dejar camas libres?

Hasta ahora no se ha paralizado la actividad y es algo que hay que evitar porque puede haber gente, por ejemplo con ciertas cardiopatías que no deben aguardar para someterse a un estudio o pacientes con algunos tumores y que si se retrasa meses la cirugía puede que después no puedan operarse. Es cierto que en las últimas semanas hemos 'invadido' otras plantas o zonas pero el objetivo es conservar el resto de actividad el tiempo que sea necesario.

¿Qué le parece los jóvenes a los que no les importa contagiarse y apelan a la inmunidad de grupo?

En nuestro país apelar a la inmunidad de grupo sería catastrófico. Un joven se infecta, va al cumpleaños del abuelo y hay 30 contagios. Esto ya ha ocurrido.