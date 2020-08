Los aerosoles obligan a "interiorizar" los riesgos

La evidencia del importante papel de los aerosoles en la transmisión del nuevo coronavirus obliga a calcular el riesgo no solo en las aulas, sino en cualquier reunión en interiores. Los científicos, que han creado una tabla de probabilidades de contagio, animan a que pensemos en esos aerosoles como en el humo del tabaco: así flota y se expande el virus en espacios cerrados

Imaginemos por un momento que el humo del tabaco nos contagiase una enfermedad como el Covid-19. Cualquiera de nosotros evitaría meterse durante un largo tiempo en una habitación mal ventilada con un fumador en su interior. La emisión de aerosoles del coronavirus SARS-CoV-2 se produce de forma similar a la exhalación de humo por un fumador: tras ser expelidas, las partículas víricas se dispersan por el aire y flotan durante horas. Así pueden ser inhaladas por otras personas presentes en la habitación, salvo que esta se ventile y una corriente las diluya. Para hacernos una idea del tamaño de las partículas de aerosoles, miden menos de 5 micras, mientras que un cabello humano mide unas 80 micras de diámetro. El SARS-CoV-2 mide solo 0,1 micras.

La última investigación que se une a la evidencia de la importancia de la transmisión por aerosoles es la publicada el pasado martes en el British Medical Journal por Nicholas R. Jones y otros científicos de la Universidad de Oxford y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Califican de "obsoleta" la regla de los dos metros de distancia social y proponen una tabla de evaluación de riesgos -la que acompaña este artículo- para las reuniones en interiores. Básicamente recomiendan evitar pasar un largo tiempo en interiores mal ventilados, con mucha gente, sin uso de mascarillas y en los que se grite o se cante. Ese sería el peor escenario para contagiarnos, pero cada uno de esos factores -tiempo de estancia, número de personas y distancia entre ellas; grado de ventilación, uso de mascarillas y modo de exhalación- debe ser tenido en cuenta a la hora de evaluar el riesgo de contagio en espacios interiores, que, en general, es 20 veces superior al que suponen los lugares al aire libre.

Cuando hablamos expulsamos diez veces más aerosoles que cuando simplemente respiramos, y cuando gritamos o cantamos esa emisión de partículas se multiplica hasta por 50. Esta estimación corresponde al científico español José Luis Jiménez, profesor de Química en la Universidad de Colorado en Boulder (EEUU) y uno de los expertos en aerosoles más citados. Jiménez fue uno de los 239 investigadores que firmaron la carta dirigida a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la que le rogaban que cambiara su criterio sobre el Covid-19 y otorgase mayor importancia al contagio por "vía aérea". La OMS ha recogido solo en parte esta demanda, ya que sigue considerando que la de las gotículas (gotas de más de 5 micras de diámetro) y en menor medida los fómites (objetos) son las principales vías de contagio, mientras que los aerosoles tienen un papel más bien residual en la expansión de la pandemia. Sin embargo, Jiménez y otros científicos sostienen que las gotículas, que caen tras recorrer 1,5 o 2 metros, solo son importantes cuando se tose o se estornuda. En cambio, cuando se mantiene un contacto cercano hablando cerca del interlocutor entran en juego los aerosoles.

Un artículo en Science publicado en junio pasado por científicos estadounidenses y chinos (Kimberly A. Prather y otros) afirma incluso que esta vía de transmisión lleva a cuadros de Covid-19 de mayor gravedad, ya que estas partículas de aerosol de mayor tamaño penetran más profundamente en los pulmones.

La hipótesis de la transmisión por aerosoles también se consideró consistente en un coronavirus similar, el mucho menos estudiado SARS-CoV, que provocó la epidemia de Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) entre 2002 y 2003, según un artículo firmado por Raymond Tellier (Universidad McGill, Canadá) y otros en la revista BMC Infectious Diseases en enero de 2019.

¿Por qué la OMS no admite abiertamente la importancia del contagio por aerosoles? José Luis Jiménez, que este pasado martes publicó en Time un contundente artículo sobre esta cuestión, lo atribuye a "una mezcla de soberbia, de incompetencia científica y de miedo a las consecuencias".

Uno de los argumentos que esgrimen quienes discrepan de la importancia de los aerosoles en el contagio, reduciendo esta posibilidad al ámbito hospitalario -donde se realizan intubaciones, por ejemplo- es que, si fuera cierta, todos estaríamos ya contagiados. En cambio, Jiménez y otros científicos sostienen que el SARS-CoV-2 no es un virus muy contagioso, o no lo es tanto como el sarampión, el virus humano más contagioso que se conoce, del que se dice que puede infectar a alguien que entre en una habitación donde dos horas ha estado un enfermo. El experto español afirma que a este coronavirus hay que "ayudarlo" permaneciendo en interiores sin tomar precauciones. "La OMS se confunde, piensa que si va por el aire tiene que ser muy contagioso, y esto no tiene razón de ser -declaró esta semana al periodista Matías Prats-. Incluso muchos que viven con un infectado no se contagian".

En la vida real las autoridades parecen ir por delante de la OMS y aplican este conocimiento: en la ciudad de Nueva York se están cediendo espacios para que los colegios puedan impartir el máximo de clases en el exterior, y la ministra de Educación, Isabel Celaá, dijo ayer que el plan especial presentado confiere "gran importancia a la ventilación". Por su parte, Francia ha hecho obligatorio el uso de la mascarilla en los lugares de trabajo, tanto en interiores como en exteriores, medida que también ha adoptado el Gobierno de Baleares. Son los primeros, pero probablemente no serán los únicos.