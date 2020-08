Padres de alumnos de Educación Especial ven difícil que estos niños puedan seguir las medidas anti-Covid

Las familias de alumnos de centros de Educación Especial de A Coruña viven con "incertidumbre" el regreso a las aulas en un contexto de pandemia ya que reconocen que "es difícil" que estos estudiantes puedan seguir a rajatabla las medidas de seguridad propuestas como el uso obligatorio de mascarilla durante toda la jornada, la distancia de seguridad o el no compartir material con otros compañeros. "El protocolo que la Xunta presentó en julio es inviable. Estos alumnos no entienden que no pueden tocar o compartir un juguete", indica desde el ANPA del colegio María Mariño Yolanda Cotelo. "Por las características de estos niños no sirve que el profesor esté en el encerado y ellos escriban, suele haber un contacto más directo entre profesor y alumno", añade la presidenta del ANPA del colegio Nuestra Señora del Rosario, Paula Álvarez.

Los padres, igual que los centros escolares, aguardan por los detalles del protocolo que la Xunta ha anunciado estará listo el 7 de septiembre, es decir, solo tres días antes de comenzar las clases. Tanto desde las ANPA como en algunos centros de educación especial lamentan la tardanza en publicarse. "Se supone que han tenido varios meses para pensarlo", señala Álvarez. "Es necesario un protocolo específico para este tipo de centros", añade Cotelo. "El protocolo llega tarde. Hay incertidumbre y vamos planificando día a día. Es cierto que ya tenemos mucha información y sabemos que hay que tener un equipo Covid en el centro, que habrá que tomar la temperatura a los alumnos, adaptar la circulación y señalizar las zonas, etc..., pero necesitamos saber si el regreso a las aulas va a ser escalonado o no o qué ocurre con el transporte porque aunque haya aulas burbujas, después cada niño vive donde vive e igual hay que organizar los grupos burbuja en función el transporte", indica la gerente de Aspace, entidad de apoyo a personas con parálisis cerebral y que cuenta con un colegio propio -con 27 estudiantes matriculados-, Sonia Ruiz.

La ratio de alumnos por aula, uno de los temas más polémicos en esta vuelva al cole en los centros ordinarios, no es algo que preocupe a los colegios de Educación Especial, a los que acuden estudiantes con necesidades educativas debido a algún tipo de discapacidad, en la mayoría de los casos de tipo intelectual. "Aquí las ratios son muy bajas, como mucho hay diez alumnos por clase y eso hace que estemos algo más tranquilos", indican desde el ANPA de Nuestra Señora del Rosario. Algo que comparten los padres del María Mariño y desde Aspace, en Sada. "Hay espacio suficiente para y además casi el 90% de nuestros estudiantes tiene silla de ruedas y esto también permite que sea más controlable", indica Sonia Ruiz.

Ya no ven tan claro otras medidas de seguridad como el uso de mascarilla o respetar la distancia social durante el día a día de una enseñanza en donde los profesores suelen tener más contacto con el alumno a la hora de explicar y que comprendan los contenidos. "Algunos alumnos con patología respiratoria no pueden llevar mascarilla y es cierto que otros se la quitan y aunque se opte por pantalla puede pasar lo mismo", indica Ruiz. "No será fácil que respeten la distancia social porque no comprenden lo de que no pueden tocar, suelen ser muy cariñosos y a la hora de trabajar con ellos, el contacto de los profesores suele ser más directo", indica Paula Álvarez. Cuestiones que suscitan dudas entre algunas familias y por ello, en las ANPA coruñeas ya conocen casos de padres que no llevarán a sus hijos a clase este año por miedo a que contraigan el virus. "Yo misma no lo llevaré pero entiendo que no todo el mundo puede hacerlo porque no puede conciliar", indica Cotelo. "Algún padre ya lo ha dejado caer. Tienen miedo porque además estos niños son grupo de riesgo en muchos casos y pueden sufrir complicaciones si se contagian", añade Álvarez.

Padres y centros esperan los detalles del protocolo para sobre todo poner en marcha aquello sobre lo que todavía hay alguna duda como el transporte, el comedor o qué hacer con el material compartido.