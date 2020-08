"La masificación de los centros de las ciudades hace inviable una vuelta al 'cole' segura"

Los equipos directivos y el profesorado de los centros de enseñanza de Galicia llevan semanas trabajando a contra reloj para preparar una vuelta al cole que estará condicionada por la pandemia de SARS-CoV-2. En solo doce días y en plena escalada de rebrotes, la comunidad educativa gallega se enfrentará a la primera prueba de fuego del nuevo curso escolar. Los alumnos más pequeños regresarán a las aulas que abandonaron de forma abrupta hace seis meses -Educación Infantil y Primaria arrancan el 10 se septiembre- y habrá que trasladar la teoría de los protocolos a la práctica. Protocolos que "llegan tarde, muy tarde", y que "no se traducen en verdaderos recursos y apoyos, sino en más papeleo y burocracia para los centros", advierte Patricia Digón Regueiro, profesora de la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidade da Coruña (UDC) y experta en nuevas tecnologías aplicadas al ámbito educativo. Esta docente alerta de que "la masificación de los centros de las ciudades" hace "inviable" un regreso seguro, y urge la necesidad de contratar más profesores y reducir las ratios de alumnos por aula. "Sorprende que la Conselleira de Educación diga que no hay problema con las clases de 25 estudiantes, a pesar de que no se recomiendan las reuniones sociales de más de diez personas", señala.

En menos de dos semanas los colegios de Galicia volverán a abrir sus puertas al alumnado. ¿Cómo se prevé el regreso a las aulas?

Pinta mal, porque una vuelta segura implicaría inversión en educación, organización, previsión y actuaciones rápidas por parte de las administraciones, cosa que no se ha hecho. De nuevo se ha dejado todo a la voluntariedad de la gente, con directoras y directores de centros que llevan trabajando a destajo todo el mes de agosto y llevando a cabo funciones que no les corresponden y que no tienen por qué saber hacer (están siendo administrativos, directores de obra, contables, arquitectos, médicos?), asumiendo toda la responsabilidad sin recibir ningún tipo de compensación. Como siempre, todo han sido palabras bonitas en protocolos que llegan tarde, muy tarde, y que no se traducen en verdaderos recursos y apoyos, sino en más papeleo y burocracia para los centros.

¿En qué se ha improvisado?

En los meses de mayo, junio y julio ya se tendría que haber enviado a los colegios e institutos personal de los servicios de prevención de riesgos para ver las necesidades de cada centro e idear las adaptaciones necesarias para el comienzo del curso. Además, cada escuela tendría que tener asignado ya un profesional sanitario de referencia para formar y asesorar a los docentes y los equipos directivos.

¿Qué otras medidas urgen?

La masificación de los centros educativos de las ciudades hace inviable una vuelta al cole segura. Se necesita más profesorado y reducir el alumnado por aula. Volver a la escuela con unas ratios de 25-27-30 estudiantes por aula es absurdo, lo es ahora y pedagógicamente hablando lo ha sido siempre. Sólo hay que fijarse en las ratios que manejan países como Finlandia, un ejemplo a seguir a nivel educativo. Reducir las ratios es prioritario en la escuela pública, donde existe una gran diversidad de alumnado (no tanto en la privada, donde se selecciona a los estudiantes y, por tanto, existe más homogeneidad). A lo largo de estos meses se ha demostrado que la mayoría de los contagios se producen en reuniones numerosas. Sorprende que la Conselleira de Educación diga que no hay problema con las clases de 25 estudiantes, a pesar de que no se recomiendan encuentros de más de diez personas, aludiendo a que el contexto del aula es diferente, ordenado, disciplinado y con tareas estructuradas. Esta concepción de la educación huele a rancio, a clase magistral, a trabajo individual y libro de texto. Una metodología basada en proyectos, en problemas y cooperativa no es ordenada, ni disciplinada, ni con tareas estructuradas. Educación asegura también que los grupos de 15 alumnos son inviables por problemas de espacio en muchos centros, a pesar de que se pueden articular otras soluciones, como el uso de edificios públicos de las ciudades o incluso de aulas prefabricadas. Desdoblar grupos de alumnos es viable e imprescindible, pero hay que invertir en educación como se hace en otros países.

Otro de los grandes problemas es la falta de recursos TIC y la brecha de las competencias digitales. ¿Qué propone para paliar estas carencias?

Las administraciones tienen que facilitar ordenadores y conexiones a todas las familias y docentes que carecen de ellas. Por otro lado, se ha tenido la oportunidad de mejorar la competencia mediática y digital de estudiantes y docentes desde hace más de dos décadas y no se ha hecho. Se han introducido las herramientas tecnológicas en las escuelas sin cambiar las metodologías y sin centrar la atención en su uso pedagógico y crítico.

¿Cómo cree que asumirán los niños una vuelta al cole presencial en circunstancias tan diferentes a las que conocían?

Los alumnos se adaptarán sin problema, pero es prácticamente inviable pretender que se mantenga la distancia social de forma constante a lo largo de toda la jornada escolar. No lo han hecho los adultos en todos estos meses -sólo había que ver como estaban las playas- y esperamos que lo hagan ellos, y que los docentes consigan que se mantengan así durante toda la mañana, recreos, entradas y salidas. Aún así, está claro que los estudiantes quieren volver a las aulas, y que se adaptarán y serán responsables.

Durante el confinamiento tocó reinventarse. ¿Qué papel jugará la innovación en el curso escolar que está a punto de arrancar?

La innovación educativa requiere cambios metodológicos de calado y una profunda revisión de los contenidos curriculares. Para trabajar por proyectos, de forma colaborativa, desarrollando el pensamiento crítico, usando recursos variados y atendiendo a la diversidad, se necesitan docentes formados y reconocidos socialmente que cuenten con los apoyos necesarios para llevar a cabo su trabajo. No un profesorado al que se responsabiliza de todos los males, del que se desconfía con evaluaciones externas y demás mecanismos de rendición de cuentas y al que nunca se le pregunta. Durante el confinamiento, muchos docentes tuvieron que reinventarse, acudiendo a recursos diversos y planteando distintos tipos de tareas. Creo que ha quedado en evidencia que no se puede pretender hacer online lo mismo que se hace en una clase presencial, y que no tiene sentido seguir con una metodología tradicional basada en la clase magistral y en el uso del libro de texto (aunque sea en formato digital) pero de forma online, eso no es innovación. De hecho, es interesante ver cómo muchos docentes han decidido prescindir del libro de texto para el próximo curso y cómo están creando sus propios recursos y favoreciendo que los estudiantes sean también creadores de contenidos. Esto sí es innovación.