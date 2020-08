Los profesores gallegos, convocados a secundar dos jornadas de huelga

El curso escolar en Galicia arrancará con movilizaciones. El malestar de las organizaciones sindicales ante la falta de diálogo para abordar el protocolo y las medidas de refuerzo ante el Covid-19 desembocará finalmente en un calendario de protestas, entre ellas dos jornadas de huelga de profesorado. El paro está secundado por CIG, CC OO, STEG y CSIF, que presentarán las diferentes acciones y detallarán este programa de protestas en un acto público el próximo lunes, 31 de agosto.

Las cuatro asociaciones han avanzado, no obstante, que la huelga se desarrollará en dos jornadas que coincidirán con el inicio de las actividades lectivas en las diferentes etapas educativas, en las que llaman a la "participación masiva" del profesorado. En Galicia, la previsión es que el curso arranque el 10 de septiembre para Infantil y Primaria, mientras que Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional volverán a las clases el día 16.

Estas entidades han censurado la "imposición unilateral" del protocolo de la Xunta, que supone "una irresponsabilidad en la gestión" de los centros, y han reivindicado el "compromiso ya adquirido" en el mes de julio y las protestas emprendidas tras la "farsa negociadora" de este documento y el "unánime rechazo" de la comunidad educativa.

Docentes para cubrir bajas

Por otro lado, la Consellería de Educación ha pactado con los sindicatos agilizar los nombramientos de sustitutos para cubrir las vacantes que vayan surgiendo en los centros. Para ello cuenta además con una reserva de casi 24.000 docentes inscritos en las listas de sustitución, el doble de los que integraban esta bolsa hace siete años.

La Consellería de Educación prevé incorporar a un millar de docentes el próximo curso a las aulas, aunque la mitad serán solo para labores de refuerzo. Los sindicatos consideran insuficiente esta cifra, puesto que las medidas extraordinarias que deberán adoptar los centros educativos a raíz del Covid-19 supondrán una mayor carga de trabajo para los docentes.

Pero a este mayor esfuerzo habrá que añadir un incremento de las ausencias en la plantilla docente puesto que al menor síntoma los profesores deberán quedarse en casa.

La norma establece que si notan unas décimas de fiebre deberán tomarse la temperatura y si supera los 37,5 grados informarán al centro educativo y no acudirán a clase. Además deberán llamar a su centro de salud para que les hagan una prueba para detectar la presencia del virus y esperar a los resultados. Si da positivo recibirá la baja médica y si es negativo podrá reincorporarse a su puesto. "El problema está en cuánto tardan en hacer la PCR y dar los resultados", asegura Xesús Bermello, de CIG-Ensino. "Pueden pasar varios días", apunta.

En ese caso no está claro, según denuncia la central sindical mayoritaria en el ámbito de la enseñanza, que la Xunta vaya a cubrir la ausencia del docente hasta que no haya una baja médica. Hasta ahora los profesores podían ausentarse hasta tres días por enfermedad sin necesidad de recurrir al permiso de incapacidad temporal y, en estos casos generalmente, la consellería no nombraba sustituto. Solo lo hacía si la ausencia era más prolongada.

Sin embargo, en el próximo curso estas pequeñas faltas pueden dejar muy mermadas las plantillas de algunos centros.