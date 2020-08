"En los centros de salud ya hay la presión asistencial que aún no sufren los hospitales"

"Cansados", "saturados de trabajo" e incluso "asustados" por cómo van a poder hacer frente a los próximos meses, con plantillas "muy precarias" que "no se han reforzado". Así afrontan los profesionales de Atención Primaria los últimos coletazos de un verano atípico, condicionado por la pandemia de SARS-CoV-2. "La situación que se está viviendo en los centros de salud es complicada, como preveíamos. No es que no haya habido refuerzos de personal, es que ni siquiera se han realizado contrataciones para cubrir nuestras vacaciones y tampoco las bajas por enfermedad o aislamiento por contacto con un positivo de Covid", asegura la presidenta de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec), Susana Aldecoa, quien recuerda que los profesionales del primer nivel asistencial de la sanidad son los encargados de realizar el seguimiento de los enfermos con coronavirus que se recuperan en sus domicilios. En la actualidad, el 96% (3.167) del total de casos activos en Galicia (3.294). "De momento no hay presión hospitalaria, pero sí la hay ya en los centros de salud", advierte la doctora Aldecoa. "Trabajamos con agendas imposibles, de entre 45 y 60 pacientes, con picos. Por ahora estamos aguantando, pero llegará un momento en que esto no se va a poder sostener. Necesitamos con urgencia que se refuercen las plantillas y una mayor dotación de medios", reclama.

¿Cuál es su diagnóstico de la situación vivida en los centros de salud de Galicia durante las últimas semanas?

El diagnóstico es francamente malo. Estamos atravesando una situación complicada, como preveíamos. Por un lado, iniciamos el verano con un acúmulo de trabajo que había quedado un poco paralizado por la crisis sanitaria de la Covid. Por otro, nos encontramos con una directiva que nos obligó a coger las vacaciones entre junio y septiembre. Nos vino bien descansar, pero también hubo muchos días en los que tuvimos que sustituir a nuestros compañeros. No solo no se reforzaron las plantillas por la pandemia, sino que ni siquiera se cubrieron nuestros descansos. Por ejemplo, en el centro de salud donde yo trabajo (Rosalía de Castro-Beiramar, en Vigo), el viernes nos encontramos con que de los siete médicos de la mañana faltaban tres, y de los cinco de la tarde, cuatro. Evidentemente, este tipo de situaciones no se dan todos los días, pero sí son muy habituales, porque los facultativos también nos vemos sometidos a aislamientos por contactos con positivos por Covid. Y a esto se suman las bajas por enfermedad común de una plantilla bastante envejecida. Estamos en una situación muy precaria en cuanto a personal.

Nueve de cada diez gallegos con Covid se recuperan, actualmente, en sus domicilios. Los profesionales de Atención Primaria se encargan de realizar el seguimiento de estos enfermos. ¿Cómo asumen esta labor?

Estamos agobiados. De momento no hay presión hospitalaria, pero sí la hay ya en los centros de salud. Los indicadores que se están utilizando para hacer llegar a la población la situación con respecto a la Covid en Galicia son las cifras de enfermos hospitalizados, ingresados en UCI y fallecidos. No se está midiendo la utilización de los servicios de Atención Primaria por parte de estos pacientes, pero es una realidad que está ahí. Detrás de cada prueba PCR positiva hay enfermos a los que es preciso realizar un seguimiento y cuyo aislamiento hay que tratar de controlar. Por desgracia, hacer todo esto bien es muy difícil, se están cometiendo ciertos fallos y esto puede hacer que se produzcan nuevos contagios.

¿El personal de los centros de salud participa también en el estudio de contactos de los positivos?

Para el estudio de contactos de los positivos por Covid hay un centro de seguimiento del que no tenemos ninguna información. La coordinación con ese centro es inexistente, no sabemos cómo realizan su trabajo y esto es algo que nos inquieta mucho. Tendría que haber una base de datos compartida, donde unos y otros pudiésemos comprobar que no hay fugas de información ni contactos no estudiados o seguidos. Esto evitaría también duplicar esfuerzos llamando dos veces a la misma persona. Algo que está sucediendo y que hay que pulir inmediatamente.

¿Esperaban encontrarse a estas alturas del verano con unos datos de incidencia de la Covid tan elevados?

No lo esperábamos y nos inquieta. Estamos casi con un pie en el otoño, cuando la Covid convivirá con otras patologías propias de esa estación y del invierno, como el resfriado común o la gripe estacional. Echamos en falta previsión para hacer frente a todo lo que se nos viene encima. En estos dos meses se tenía que haber trabajado mucho más en protocolos.

¿Qué protocolos echan en falta?

Uno de los temas que más preocupa y del que más se habla en la actualidad es la inminente vuelta al cole de los niños. En Atención Primaria hemos recibido un protocolo, pero creemos que hay que trabajar de otra manera. Cada centro de salud ha sido puesto como referencia para una serie de colegios e institutos, pero sin ningún tipo de formación ni de refuerzo de plantillas. No sabemos cómo vamos a poder gestionar todo esto. Trabajamos con agendas imposibles, de entre 45 y 60 pacientes, con picos. Por ahora estamos aguantando, pero llegará un momento en que esto no se va a poder sostener. Cuando empiecen las clases nos vamos a encontrar con una situación nueva para todos, y muy compleja. Necesitamos con urgencia que se refuercen las plantillas y que se dote a los centros de salud de más medios.

No hay que olvidar que los profesionales de Atención Primaria son además referentes para el abordaje de los casos de Covid en las residencias sociosanitarias, y que la cifra de contagios en estos centros también va en aumento...

Así es, y no nos podemos permitir repetir los errores cometidos en la primera ola de la pandemia. Urge pulir los protocolos y aumentar la vigilancia en esos centros. Hay mucho que mejorar y por ahora no tenemos noticias. Estamos cansados, saturados de trabajo y asustados por cómo vamos a poder abordar todo lo que viene ahora con las plantillas que tenemos.