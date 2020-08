Ligar en tiempos de pandemia

El uso de la mascarilla, guardar la distancia social o limitar al máximo las personas que uno ve para protegerse del virus dificulta el conocer gente y encontrar una pareja. Psicólogos y sexólogos gallegos reconocen que ante estas trabas son muchos quienes recurren a aplicaciones o redes sociales para ligar o mantener cibersexo. Pero aseguran que esto solo puede ser algo temporal ya que el ser humano necesita contacto físico para disfrutar de sus relaciones

Ligar se complica en época de pandemia. El uso de mascarillas, mantener la distancia social, evitar el contacto con desconocidos por temor al contagio o reducir el número de personas con las que uno se reúne a menudo dificulta el conocer gente nueva y a ello se suma el cierre de discotecas o bares de copas, donde muchas veces se producía ese primer encuentro que daba lugar a una relación. Una situación que, según explican psicólogos y sexólogos gallegos, ha consolidado algo ya al alza antes de la pandemia: buscar pareja a través de internet o aplicaciones móviles. Los expertos alertan de que aunque temporalmente esto puede "fortalecer la autoestima" o suplir incluso al sexo piel con piel, el ser humano necesita del contacto físico. "La liberación de endorfinas y otras sustancias neurotransmisoras y hormonales, provocadas por el contacto físico, suelen ser esenciales para establecer un mayor grado de intimidad", indica la presidenta de la Sociedade Galega de Sexoloxía y miembro del Colexio de Psicoloxía, Purificación Leal.

Los expertos recuerdan que la pandemia "ha afectado a toda las esferas de la vida" desde las actividades de la vida diaria al trabajo y por supuesto, a la forma de relacionarse y no solo con la pareja. "El contacto físico, como manera de satisfacer necesidades básicas relacionadas con sentir seguridad, amar y sentirse amado, ha mermado, y no solo en la esfera de la pareja. Donde se acusa más es en las relaciones sociales y familiares de personas de avanzada edad, por ser la edad un factor de riesgo, al igual que las enfermedades crónicas o inmunodepresoras", indica Leal, quien al margen de las medidas de seguridad obligadas por el Covid -mascarilla, distancia social, reducir el número de personas en una reunión, nada de abrazos y besos, etc...- cree que lo que más dificulta el encontrar pareja en plena pandemia es el hecho de que, a veces de forma impuesta por las restricciones de las administraciones y en otras por el autoveto de los propios ciudadanos, mucha gente redujo el número de personas con las que tiene contacto y suelen ser siempre ya conocidas.

"El aislamiento y confinamiento decretado por los gobiernos, junto con la responsabilidad de mantener las medidas higiénicas y de distancia social, ha reducido el número de contactos de la mayoría de las personas", asegura esta psicóloga y sexóloga, quien tiene claro que "la incertidumbre y falta de precedentes de esta enfermedad, de alta transmisibilidad y tasa de mortalidad, así como una sobreexposición de información, ha provocado estados emocionales de gran ansiedad, angustia y miedo en mucha gente". Sentimientos que en la práctica se traducen en que "limitan mucho sus contactos para mantener la percepción de control, y en algunos casos, incluso, apenas abandonan su zona de confort, que suele ser su domicilio." "Todo ello no ayuda a entablar nuevas relaciones", reconoce Purificación Leal.

Y mientras unos acotan el número de contactos y de personas allegadas o de confianza al máximo hay quien no quiere renunciar a buscar pareja y ante las trabas hacerlo cara a cara, recurre a un fenómeno ya en auge en los últimos años: aplicación de móvil, redes sociales o webs especializadas. "El uso de internet para conocer gente, ligar, compartir contenido sexual, practicar cibersexo o citas para mantener encuentros sexuales físicos, estaba en aumento antes de la etapa coronavirus. Ahora, los rastreos de internet indican un incremento considerable del uso de las apps especificas para ligar y mantener contactos sexuales", explica Purificación Leal, que sostiene que paradójicamente quienes más recurren a estos métodos para ligar, los jóvenes, son también quienes todavía mantienen más encuentros presenciales. "Son los que más se mueven en grupo de iguales y los que se sienten inmunes a esta enfermedad, por lo que sigue siendo la población que mantiene más encuentros presenciales y sin protección", advierte Leal.

Pero los expertos alertan de que pese a las ventajas que en plena pandemia puede tener la tecnología para conocer gente, este sistema nunca puede suplir al 100% el contacto físico. "Las videollamadas facilitan el conocer más a la otra persona y el cibersexo se consolida como recurso erótico, pero la liberación de endorfinas y otras sustancias neurotransmisoras y hormonales, provocadas por el contacto físico, suelen ser esenciales para establecer un mayor grado de intimidad", indica Leal, quien advierte de que aunque hay quien "puede fortalecer la autoestima" al ampliar las amistades o ligues de forma virtual, en la situación vivida en estos meses de pandemia no siempre es fácil "mantener un equilibrio emocional" sobre todo cuando se trata de una persona que desea encontrar a su media naranja. "Los estudios demuestran cómo el confinamiento afecta a nivel psicológico, provocando desde bajos estados de ánimo a mayor irritabilidad, ansiedad o angustia. Si a ello le añadimos esa necesidad de intimidad y las restricciones en encuentros físicos pueden agravar estos estados", indica Leal, quien reconoce que también se observa todo lo contrario. "También nos encontramos con personas que desatienden las recomendaciones de distancia social y se aventuran a establecer nuevos contactos o parejas esporádicas", sostiene esta psicóloga.

Para los expertos, algunos cambios a la hora de relacionarse o buscar el amor se mantendrán en esta nueva normalidad aunque "siempre hay quien en función de sus rasgos personales o su edad quiera recuperar las normalidades anteriores", dice Leal, quien cree que en la práctica y no solo en la búsqueda de pareja "la experiencia Covid hará que mantengamos algunas conductas incorporadas, por sus efectos positivos o porque nos habituemos mientras dure esta situación".