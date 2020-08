"Hemos tenido una avalancha de pacientes pidiendo el certificado de exención de la mascarilla"

La coordinadora del Área de Asma de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), Marina Blanco, asegura que el uso de la mascarilla no solo no perjudica la salud de los pacientes con patologías respiratorias, sino que son, si cabe, más necesarias en su caso para evitar el contagio del Covid-19, ya que son un colectivo de riesgo. Esta especialista del Servicio de Neumología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) también defiende que la usen los niños a partir de los seis años y reclama un mayor control en el precio de este artículo para que no resulte gravoso para las familias.

¿La mascarilla no agrava la salud de los pacientes respiratorios?

No hay ningún estudio científico que haya demostrado que su uso es perjudicial para los pacientes con patología respiratoria y, sin embargo, estos son un colectivo de riesgo. Por tanto, nuestro posicionamiento es que utilicen la mascarilla o que eviten acudir a lugares muy concurridos donde exista riesgo de transmisión del virus. Esto no quiere decir que la mascarilla no sea incómoda y entiendo que para un paciente que tiene dificultad respiratoria, aún más. Es verdad que hemos tenido una avalancha de solicitudes por parte de los pacientes del certificado médico para quedar exentos de usar la mascarilla. Pero quizá sea momento de cambiar de hábitos. No tiene sentido que yo haga un certificado para estar exento de usar la mascarilla para tomar un café en una terraza.

¿Han fructificado muchas de estas solicitudes?

Al principio de la pandemia sí que hubo alguna directriz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que dejaba exento del uso de la mascarilla a algunos colectivos, entre ellos, pacientes con patologías respiratorias. Yo al principio sí que hice alguno amparándome en esa directriz. Sin embargo, ahora las cosas han cambiado en el sentido de que estamos ya viviendo una situación preocupante y, por tanto, dado que no hay evidencia científica, desde luego mi actitud en estos momentos, y la de la mayoría de compañeros, es convencer al paciente para que la use.

¿Y qué pasa con los niños?

En el colegio es muy importante fomentar que la utilicen. Yo no veo tanto problema, sinceramente. Creo que si alguien hay adaptable en este mundo son los niños. Habrá que educarlos en su uso como se hace en otros aspectos. Pero también me gustaría hacer una petición para que se controle el precio de este artículo, que ha subido exponencialmente desde que comenzó la pandemia y que es muy gravoso para muchas familias que lo están pasando mal. No estamos hablando de algo que sea un capricho, sino de algo que es ventajoso para todos.