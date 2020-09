Doce colectivos gallegos reclaman la figura del enfermero escolar en los colegios

Una docena de colectivos sanitarios y del sector educativo así como asociaciones de madres y padres de alumnos de Galicia se han sumado a la petición del sector que reclama la figura del enfermero escolar en los centros educativos para hacer frente al Covid-19.

En un documento conjunto recuerdan que "la ciudadanía gallega manifestó en 2019 su apoyo" a esta figura con casi 33.000 firmas en formato papel, las que avalaron la proposición no de ley de iniciativa civil para reconocimiento y regulación de esta figura en Galicia que fue rechazada al no contar con el apoyo de la mayoría parlamentaria.

Ante la preocupación de las familias por el inicio del curso, estos colectivos -los colegios de enfermería de las cuatro provincias así como Amece Galicia, Federación Autismo Galicia, Asociación Bicos de Papel o Confapa Galicia, entre otros- señalan que el protocolo de prevención de la Xunta atribuye las responsabilidades sobre un equipo del centro formado por el director o la persona en la que él delegue y otros dos profesores. Un equipo que, advierten, tiene que "hacerse cargo de labores a las que no está acostumbrado ni debidamente formado". Por el contrario, subrayan, "un enfermero escolar permite dar una respuesta adecuada en este contexto de pandemia, permitiendo hacer una educación sanitaria y labor asistencial de calidad".

Para "evitar el agravio comparativo" de que Galicia "siga sin contar con estos profesionales sanitarios", los colectivos que suscriben el comunicado solicitan de nuevo a las consellerías de Educación y Sanidade que incorporen a estos profesionales "para dar respuesta a la situación de emergencia sanitaria".

Por su parte, el Sindicato Nacional do Ensino Privado de Galicia, advirtió de que "tomará las medidas legales oportunas en los posibles casos de contagio" en escuelas infantiles (menores de 3 años) si estos se producen "por causa de negligencias". Recuerdan que el profesorado de estos centros no estará protegido ya que los niños no llevan mascarilla.