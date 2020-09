Los alumnos en cuarentena seguirán con la enseñanza a distancia, pero no en directo

La presencialidad es la gran apuesta de las autoridades educativas para el curso a punto de comenzar, en un pacto refrendado por Galicia, que va más allá de lo acordado en la Conferencia Sectorial de Educación para plantear que las clases con escolar y profesor frente a frente, llegado el caso, se prioricen para los alumnos hasta 4º de la Educación Secundaria y no solo hasta 2º, como decidieron Gobierno y 16 autonomías.

No obstante, la Consellería de Educación tiene el plan B de la enseñanza a distancia por si la situación se complica. El protocolo actualizado de regreso a las aulas pone en el centro -aunque deja abierta la puerta a otras "opciones de formación a distancia"- a las aulas virtuales, que deben estar operativas este mes y con estudiantes y docentes al tanto de cómo funcionan. Estas aulas están pensadas, señalan las últimas indicaciones de la Xunta, para ser utilizadas también por alumnado que "parcialmente esté en situación de cuarentena" y aunque no se suspenda la actividad presencial en el conjunto del aula.

Es decir, si se produce una cuarentena individual, parcial o total de un aula, "automáticamente tendría que usarse" el aula virtual para los alumnos afectados, señala Educación. ¿Y eso qué implica? Que los niños seguirían las clases desde casa, a través del ordenador, pero, "en principio" -aunque nada se descarta, según directivos de centros educativos-, no se contempla grabar las clases para emitirlas. El aula virtual permite al docente crear un grupo del aula y compartir con él contenidos, explicaciones, unidades didácticas y el material que crea necesario. Puede encargar tareas y subir enlaces a vídeos explicativos -la explicación que daría en clase presencial hacerla por medio de un vídeo-. Desde Educación alegan que puede atender al alumno de forma individual para aclarar cuestiones o dudas o reforzar explicaciones.

Recreos bajo control

El protocolo de la vuelta al cole de la Xunta reduce de 50 a 30 los grupos de alumnos que se fijan en los patios de recreo por espacios "independientes" donde puedan estar a 1,5 metros. Incluso se señalizará en el suelo la distancia y si hace falta, se reforzará la vigilancia docente (lo mismo en entradas y salidas) e incluso se podrá prohibir el uso de elementos comunes de juego, como pelotas. Educación abre la mano e insta a priorizar que estas pausas sean en el exterior, pero depende del espacio. Los centros pueden recortar los recreos, hacerlos en el aula o habilitar gimnasios. Eso sí, instan a que sean escalonados y permiten que se hagan cambios para elevar la "seguridad en las relaciones" y tener en cuenta el grupo estable de convivencia, que el protocolo hace posibles también en toda la etapa de Primaria.

Como novedad, se establece que en estas aulas burbuja -donde no rige por la distancia de 1,5 metros y que funciona estancas- en el caso de Infantil se trabaje en grupos de 5 niños de tope para "mejorar la trazabilidad de los contactos" y que estos subgrupos operen a 1,5 metros respecto al resto, lo mismo que lo marcado entre alumnos de ESO, Bachillerato y FP. Pensando sobre todo en los más pequeños, el protocolo insta a generar dinámicas de juegos para que los escolares se laven las manos con frecuencia, si bien se rebajan las veces que se limpian los aseos de tres a dos.

Otra puesta al día del protocolo es que la fiebre se mide en casa, pero los centros pueden fijar mecanismos para identificar síntomas en los alumnos "a la entrada" o con una "declaración" de los padres. Además se flexibiliza la hora de salida para evitar aglomeraciones, pero también para arrancar el servicio de comedor y servir varios turnos en aras de la distancia. Por otra parte, se le da más pulo a la ventilación pero a cambio, por ejemplo, un libro tarda menos en volver a la estantería de la biblioteca: cuatro horas frente a las 24 establecidas en julio.

Por otro lado, a efectos de valorar los alumnos que deben ir a cuarentena, se definen contactos estrechos -más que 15 minutos de relación con el caso confirmado a menos de dos metros y sin mascarilla-. El resto puede seguir yendo a clase. En el anterior protocolo un solo caso confirmado en el aula podía suponer que todo el grupo, y el docente, se fuera a casa. Hay padres no convencidos. La Confederación de Anpas Galegas enviaba una nota ayer para indicar que es "un lavado de cara para intentar adaptar la intención de no gastar al compromiso" de la sectorial. Cuestionan que 1,5 metros no se aplique en Infantil, Primaria o el transporte. "Si no llevan aparejado un aumento de medios" son "papel mojado", afirman.