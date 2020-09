La futura vacuna contra el nuevo virus podría necesitar más de una dosis

Un solo pinchazo de la futura vacuna contra el Covid-19 probablemente no será suficiente, según una información difundida ayer por la cadena norteamericana CNN, que cita los ensayos clínicos de las candidatas más adelantadas. Los participantes en dichos ensayos están recibiendo dos dosis, separadas por tres o cuatro semanas. Esto plantearía una mayor dificultad de suministro del fármaco que salga al mercado y podría resultar disuasorio para una parte de población.

Según la pieza firmada por John Bonifield, Elizabeth Cohen y Dana Vique, los ensayos clínicos realizados en Estados Unidos dentro de la operación Warp Speed, financiada por el Gobierno norteamericano para acelerar el acceso de la población a una vacuna, la mayoría de las seis compañías que han recibido dinero han utilizado un sistema de doble dosis. Es el caso de los 30.000 voluntarios de la fase 3 tanto de Moderna como de Pfizer. Moderna ha administrado sus inyecciones con 28 días de diferencia; y Pfizer, con 21.

En EEUU se espera que la compañía AstraZeneca, en la que ha confiado la Comisión Europea, comience este mes los ensayos de fase 3. Los ensayos de fase 1 y fase 2 emplearon dos dosis administradas con 28 días de lapso. Lo mismo ocurre con Novavax, mientras que en los próximos ensayos de fase 3 de Johnson & Johnson -en los que participarán 150 españoles-, algunos voluntarios recibirán una dosis y otros, dos.

La buena noticia es que una sola vacuna servirá probablemente para todas las cepas del virus. Un amplio estudio de secuenciación del SARS-CoV-2 sobre 18.514 variantes genéticas del virus halló una diversidad de secuencias limitada, lo que indica que una única vacuna debería ser eficaz contra todas las cepas del virus que circulan actualmente.

La eficacia de las vacunas no siempre se acerca al 100%. Un estudio publicado en la revista Nature sugiere que la de la gripe no supera el 50%, dado que la exposición al virus en el pasado puede hacer que la vacuna produzca una reacción contra variantes antiguas de la enfermedad y no contra las cepas deseadas, destaca una información de El País.