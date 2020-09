"Es sumamente extraño y difícil que el resultado obtenido en una prueba PCR sea un falso positivo"

Los laboratorios de Microbiología del Hospital de A Coruña han analizado más de 75.000 pruebas PCR desde el inicio de la pandemia y con esta experiencia cómo aval asegura que es "sumamente extraño" que un test de este tipo aporte un "falso positivo". "Son análisis que están robotizados y es sumamente difícil que haya un error aunque en medicina nada es seguro al 100%", resalta el jefe de Microbiología, Germán Bou, quien asegura que la proporción de estos falsos positivos "es muy baja" y "en ningún caso justifica el negacionismo de la pandemia" o del uso de estos sistemas.

Lo que sí puede ocurrir y de hecho es más frecuente, explica, es que una persona se someta al test y de negativo y a los pocos días de positivo. Puede ocurrir por dos motivos: o bien el virus ya no se encuentra en la nariz o garganta cuando se realiza la prueba o porque la muestra no se ha tomado adecuadamente."La propia biología del virus hace que igual desaparezca de la nariz o la garganta (donde se suelen tomar las muestras) y que ya lo tenga en el tracto inferior y esto hace que dé negativo cuando en realidad sí tiene el virus. Otra posibilidad es que la recogida de la muestra con el bastoncillo no se haga bien, es necesario llegar bien a la zona", explica el responsable de Microbiología del Chuac sobre este tipo de pruebas.