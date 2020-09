El uso de mascarillas se extenderá a los gimnasios para evitar brotes

El uso obligatorio de mascarillas en todos los gimnasios será una de las nuevas medidas adoptadas a nivel general en Galicia y que anunció ayer el titular de la Consellería de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña. La decisión se adopta tras los brotes surgidos en instalaciones deportivas, caso del gimnasio de Arteixo donde se detectó un importante foco.

En los municipios afectados por las restricciones se verán alterados también eventos y celebraciones como bodas, bautizos y comuniones. No se podrá superar el 50% de la ocupación del salón de banquetes y el máximo de asistentes se fija en 50 personas en eventos que tengan lugar en locales cerrados y en 100 si se celebra al aire libre. Este apartado no entrará en vigor hasta el próximo lunes para no afectar a los eventos previstos para este fin de semana.

El resto de los acuerdos adoptados ayer, que incluyen las nuevas restricciones para algunos municipios, así como las medidas de protección contra el Covid-19 de aplicación general en la comunidad, entraban en vigor la pasada media noche.

Vázquez Almuíña destacó también durante su comparecencia, la importancia de mantener estrictamente las distancias y una gran precaución en todos los espacios cerrados, caso de los cines. "Es muy importante que además de la ocupación haya también una distancia física ente las personas que no son convivientes", manifestó.

También se refirió el conselleiro a las residencias de la tercera edad. "La situación en las residencias es mucho mejor", aunque incidió en que "no podemos bajar la guardia" . El conselleiro de Sanidad avanzó que se reunirá con la conselleira de Política Social para elaborar un protocolo más estricto sobre el funcionamiento de estos centros y el régimen de visitas.