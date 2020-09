Pablo Iglesias avanza que padres de hijos con PCR negativa y en cuarentena tendrán baja

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, garantiza que los padres con hijos en cuarenta y PCR negativa podrán cobrar también la baja por incapacidad temporal y la medida se pondrá en marcha de "forma inminente". Indicó en La Sexta que el Ministerio de Inclusión trabaja en ello después de que la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, asegurase que en la actualidad solo tienen reconocida la baja por incapacidad temporal quienes tengan hijos que guarden cuarenta por haber dado positivo en las pruebas y que para el resto de casos se habilitó el programa Me cuida, que da a los trabajadores derecho a flexibilizar su jornada, pero reduciendo salario.

Para Iglesias esta situación es "inaceptable" e indicó que los ministerios de Trabajo e Inclusión "van a extender esa incapacidad temporal para esos supuestos" porque "es una cuestión de salud pública". "No podemos decir a los padres que no sean responsables y claro que vamos a legislar la figura de la incapacidad temporal si el niño tiene fiebre y no puede dejarlo con nadie", alegó, según informa Europa Press.

No obstante, María Jesús Montero insistía ayer en que las bajas laborales son fruto de una actuación médica. En todo caso, la también ministra portavoz enmarcó las palabras del vicepresidente en que el Ministerio de Trabajo puede estar preparando "borradores" para situaciones sobrevenidas que no están contempladas en la legislación actual. En esa línea, se abrió a la posibilidad de legislar para que los padres puedan cuidar de sus hijos en caso de que tengan que guardar cuarenta si se da el caso de que "no hay cobertura adecuada".

Por otro lado, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconoce, como ya había avisado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo o el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, que se producirán brotes en las aulas, pero trasladó un mensaje de tranquilidad a las familias e insistió en la necesidad de reanudar la educación presencial. "Habrá brotes en los colegios como está habiendo en países en los que han introducido la educación presencial, pero habrá que tratarlos como hemos acordado", explicó en Antena 3 en la que citó estudios que concluyen que la transmisión entre niños es menor.