"Un 12% de los fallecidos por coronavirus en el Hospital de A Coruña tenía menos de 65 años"

Tras la experiencia vivida en el hospital durante los primeros meses de pandemia y con los datos en la mano del seguimiento a quienes recibieron el alta médica por coronavirus, Fernando de la Iglesia es tajante al apelar a la "responsabilidad individual" de los ciudadanos para frenar la transmisión de un virus que no es ningún juego. "La mayoría de pacientes se recupera pero hay un porcentaje que tiene secuelas graves que limitan su vida. No sirve decir yo soy joven y a mí no me va a pasar nada. Tenemos a pacientes jóvenes ingresados, incluso en la UCI y con una infección grave", asegura el jefe de Medicina Interna del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), quien pide no olvidar tampoco las cifras de fallecidos en la primera oleada del virus. "Más de un 30% de los pacientes con Covid que ingresaron en el hospital fallecieron y aunque es cierto que una gran parte eran mayores, no hay que olvidar que un 12% de los fallecidos tenían menos de 65 años", indica.

Además, deja claro que el virus no se ha debilitado en estos meses. "Ahora el porcentaje de ingresados en mucho menor pero porque se detectan muchos más casos al realizar más PCR y dentro de los que son hospitalizados, al ser más jóvenes, también su evolución es mejor", indica y añade: "Además es cierto que hace unos meses los pacientes llegaban con la patología más avanzada y ahora se les diagnostica antes y llegan mejor", sostiene De la Iglesia, quien recuerda en cualquier caso que si alguien precisa hospitalización es por está "grave".

Por ello, apela a la responsabilidad de los ciudadanos. "El Covid está entre nosotros y lo estará un tiempo. Para reducir la transmisión hay que incidir en el lavado de manos, uso de mascarilla y distancia física pero también en que si una persona debe estar confinado al ser un contacto de un positivo, debe respetar la cuarentena", sostiene este especialista.