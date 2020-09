El ministro de Universidades no tiene un 'plan B': "Sobreviviremos como podamos"

El ministro de Universidades, Manuel Castells, apuesta por un nuevo curso universitario con la máxima presencialidad, en clase o a través de videoconferencia, a la vez que ha reconocido que no existe un plan B para la Universidad, sino que "hay que sobrevivir a las condiciones de la epidemia". El ministro reiteró que "si hay confinamiento las universidades sobreviviremos como podamos" en una rueda de prensa telemática junto al presidente de los rectores CRUE, José Carlos Gómez Villamandos, para detallar las medidas acordadas con el fin de garantizar la seguridad del curso que va a comenzar frente a la covid.

"El plan B no existe: es sobrevivir a las condiciones que nos encontramos", declaró Castells. Sin embargo, ha coincidido con el presidente de la CRUE en asegurar que estamos en mejores condiciones que en el curso anterior, tanto por la capacidad telemática como por la experiencia y la formación de los docentes para las clases online.

El ministro instó a "estar preparados para una agravación de la epidemia" y "no volver a estar desprevenidos", mientras matizaba que "a día de hoy" no hay estado de alarma ni una situación como la de la pasada primavera. Además, ha anunciado que se va a garantizar la calidad de todas las universidades. Precisamente, la semana próxima se reúne con las agencias de calidad para acordar "criterios homogéneos" y que no disminuya esa garantía en una universidad respecto a otra.

Por ello, cuando no se dé el caso de la distancia de seguridad, los alumnos se turnarán para asistir presencialmente al aula o seguir la clase online. También existe la posibilidad de seguir desde una "aula espejo", es decir, una al lado por videoconferencia, como está haciendo la Universidad Pública de Navarra. Pero todos tendrán las mismas posibilidades de "presencialidad", auguró Manuel Castells.

El presidente de los rectores explicó que la mascarilla es obligatoria, así como la distancia de 1,5 metros de seguridad dentro de las aulas, y la necesidad de ventilar las clases antes y después de las enseñanzas. No se tomará la temperatura, ya que las personas se mueven continuamente por espacios amplios, pero ha llamado a la "responsabilidad" individual de las personas, que saben si tienen fiebre o se encuentran mal. Y ha instado a que los alumnos cumplan con las recomendaciones sanitarias.

Villamandos hizo hincapié en la necesidad de que desaparezca la brecha digital, que se detectó en el alumnado, por lo que ha asegurado que se buscará financiación otra vez para que todos los alumnos cuenten con equipos telemáticos. Por otra parte, Castells ha recordado que se está trabajando para derogar el reglamento de disciplina académica de los centros oficiales de Enseñanza Superior y Enseñanza Técnica, "un decreto franquista del año 1954, que es simplemente un atentado a los derechos humanos". Y subrayó que se va a derogar pero que habrá un desarrollo normativo para la mediación de los conflictos dentro de las universidades.