Fernando Lamelo: "Aquí jamás se ha dado la orden de no derivar enfermos al hospital"

Desde el pasado 4 de marzo, el doctor Fernando Lamelo está al frente de un grupo de profesionales encargados de ofrecer apoyo y asistencia sanitaria a las 75 unidades residenciales para mayores que hay en el área de A Coruña y Cee. Este facultativo, que se define a sí mismo como "un médico de a pie" y que cuenta con una dilatada experiencia -desde hace 28 años su labor en la Unidad de Hospitalización a Domicilio del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), la más antigua de Galicia-, lamenta que, "en medio de una situación tan dramática" como la vivida durante la pasada primavera, un "dedo acusador" haya apuntado, "desde muchos focos" a las residencias, y reclama que no se vuelva a estigmatizar a estos centros, y mucho menos a sus trabajadores que, asegura "se han dejado la piel y lo siguen haciendo". "Es muy injusto. Son centros para vivir, no hospitales. Es como si los cinco miembros de un hogar se ven afectados por el virus y se culpabiliza a la familia", subraya.

El coordinador del equipo Covid-residencias del Chuac asegura que el trabajo que se ha llevado a cabo, y que se continúa realizado en esos centros, es "enorme". "Estamos en una situación que nos es comparable con la de marzo. Tenemos una capacidad de testar y, por tanto, de limitar los brotes, que entonces no teníamos", señala el doctor Lamelo, quien especifica que, el pasado mes de julio, finalizó un cribado masivo a la totalidad de los usuarios de los centros residenciales del área sanitaria, que supuso la realización de "7.000" pruebas PCR, "todas con resultado negativo". "Esto demuestra lo que puede cambiar el panorama en apenas quince días", apunta, en alusión al brote de Covid-19 detectado a mediados de agosto en la residencia Orpea Coruña de Culleredo, donde han fallecido tres usuarios y hay 29 positivos, a los que se suman otros cinco en la plantilla de trabajadores.

"Las visitas a los usuarios y sus salidas de las residencias se suspendieon el 8 de agosto [ante las recomendaciones trasladadas al comité científico de la Xunta por expertos como el propio Fernando Lamelo, el Ejecutivo gallego anunció esta misma semana que se elaborará un "protocolo muy estricto" y con medidas de seguridad "importantes" para permitir las visitas]. El problema es que estamos en un entorno donde la situación epidemiológica en las últimas semanas ha sido complicada, y apenas unos días después de que el comité clínico de la Xunta decidiese cerrar esos centros, una trabajadora de Orpea empezó a manifestar síntomas. Se le hizo el test, dio positivo y, a partir de ahí, se han realizado ya dos cribados a todos los residentes. Los positivos permanecen aislados en una zona determinada del recinto, pero no están encerrados en sus habitaciones, ni mucho menos. Los deambulantes pueden pasear por los pasillos y la sala común. Están encamados, por así decirlo, los que antes de contraer la Covid-19 ya no se podían mover", sostiene Lamelo, quien asegura que Orpea "ha hecho un esfuerzo digno de destacar", contratando "más trabajadores, enfermeros y médicos". "Han traído incluso a gente de Madrid para supervisar, y reciben toda nuestra ayuda. Yo, personalmente, paso visita todos los días a los usuarios afectados; algunos ya han superado sus quince días de aislamiento, pero como tienen PCR positiva, es preciso evaluarlos analíticamente para ver si se da la infección como resuelta. Otros ya han negativizado, y en los próximos días lo harán más. El problema es que los usuarios de residencias son personas frágiles, algunos están muy al final de su recorrido vital, otros son grandes dependientes sin ninguna conexión ya con el mundo externo, o ambas cosas. Entre los casos activos en la actualidad, hay alguno que se encuentra en una situación delicada, pero que ya lo estaba previamente. Y, por desgracia, han fallecido tres mayores, con los cuidados debidos y con el correspondiente tratamiento, tanto sintomático como paliativo. No obstante, creo que el brote está, en estos momentos, controlado", señala este doctor.

El coordinador del equipo Covid-residencias del Chuac afirma que la situación que se ha dado en Orpea se va a producir, antes o después, en otros centros. "O nos confinamos todos los trabajadores y no tenemos vida hasta que se desarrolle una vacuna eficaz para el conjunto de la población, o es imposible evitar que se produzcan este tipo de situaciones, porque al terminar nuestra jornada laboral regresamos a nuestras casas, donde estamos en contacto con nuestras parejas, nuestros hijos... y, obviamente, no vamos a estar con un EPI con nuestra familia. En algún momento cualquiera de nosotros se puede contagiar. La clave está en tomar las medidas preventivas correspondientes de aislamientos y demás, que están perfectamente delimitadas.", reitera el doctor Lamelo, y detalla: "En Orpea se han realizado dos testeos a todos los usuarios y trabajadores, unas 300 personas. Y alguna de las pruebas se ha repetido más veces. Pero es normal que tras un cribado masivo como el que hicimos el primer día, a posteriori, vaya surgiendo nuevos positivos. Esto hay que dejarlo muy claro porque pasa siempre. Una vez que el virus entra en una residencia, es normal que dos o tres semanas después sigan apareciendo nuevos positivos. Los medios diagnósticos que tenemos son los que son, y no es posible garantizar que el 100% de los negativos que salen en las primeras pruebas PCR no estén infectados o en periodo de incubación", admite.

En este punto, preguntado sobre la conveniencia o no de realizar un nuevo cribado masivo en los centros residenciales del área coruñesa como el concluido en julio, el doctor Lamelo no se muestra del todo partidario de esta opción. "Mi opinión es que los cribados se deben hacer de manera selectiva, cuando en una determinada zona hay mucha prevalencia de la enfermedad, como ha sucedido ahora en el área de A Coruña, o a la mínima que haya un trabajador con síntomas, como se está haciendo ya",indica este facultativo.

El coordinador del equipo Covid-residencias del Chuac reivindica la labor llevada a cabo por los trabajadores de las residencias desde el inicio de la pandemia, y también la buena actitud que, en general, están teniendo las familias de los usuarios. "Saben que sus seres queridos están bien atendidos, tienen una actitud muy positiva y eso es de agradecer. Los familiares de los contagiados reciben información diaria del médico, se comunican con ellos por teléfono o mediante videollamadas, como se hace en el hospital, y también se les permite entrar a despedirse, con las correspondientes medidas de protección, cuando se prevé que un enfermo va a fallecer", asegura.

Sobre los criterios que se siguen para trasladar a los residentes enfermos a los hospitales, el doctor Lamelo insiste en que "ni en marzo, ni en abril, ni ahora se le ha prohibido a nadie derivar pacientes" a los centros hospitalarios. "En otras zonas de España es posible que se hayan tomado otras decisiones, pero aquí los traslados se determinan en base a la situación clínica de los enfermos, que son evaluados por los médicos de las residencias o por mí mismo. El problema es que a muchos mayores el hospital no les aporta nada, porque por sus enfermedades previas o su situación basal nunca irían a una UCI, que sería lo único que se podría aportar distinto en un hospital. En las residencias les ponemos suero y antibióticos y tienen oxígeno, además de personal sanitario pendiente las 24 horas. Aún así, a las familias se les explica todo esto y son ellas las que deciden dónde quieren tener a sus familiares. En el caso de Orpea, por ejemplo, se ha hecho así, y nadie ha preferido que sean trasladados al hospital. Lo que hay es que tener una total transparencia. Las familias son conocedoras de cuál es la situación. Y nadie, o casi nadie, va a una residencia por gusto. Normalmente van porque ya requieren de una serie de cuidados higiénicos y sanitarios muy intensos que no se pueden dar en casa. Y tienen las mismas condiciones que previamente y por eso no están ingresados en un hospital. El hospital está abierto para todo el mundo. Jamás yo he recibido ninguna orden, y tampoco la he dado, de que no se puedan derivar enfermos de las residencias. Lo que ocurre es que se actúa en base a los mismos criterios que se hacía previamente con cualquier usuario de residencia o cualquier paciente que está en su domicilio. Yo trabajo en hospitalización a domicilio, y a todas las familias se les plantea la posibilidad de que los pacientes sean tratados en sus casas o en el hospital. Y si están al final de su vida, dónde quieren que se mueran: en su cama de siempre, rodeados de sus cuidadores habituales y con todos los medios a su disposición; o en la de un hospital, donde los cuidarán seguramente con el mismo cariño otras personas, pero que no dejan de ser unos extraños", destaca Fernando Lamelo, y reitera: "En la primera ola de la pandemia se derivaron muy pocos enfermos de las residencias al Chuac, porque se determinó así con las familias. Y en esta segunda ola, pese a que la situación del hospital no tiene nada que ver con la de los meses de marzo y abril, ninguna familia ha querido trasladar a sus seres queridos, aún conociendo que algunos, por desgracia, es bastante posible que acaben falleciendo".