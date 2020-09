Las sombras del 'aula burbuja'

Gobierno y Xunta apuestan por las llamadas aulas burbuja o grupos estables de convivencia en Infantil y Primaria como una de las fórmulas claves para garantizar la seguridad en el nuevo curso marcado por la pandemia del Covid. Se trata de que los alumnos de una misma clase no tengan contacto con los demás escolares del centro -para ello habrá entradas y salidas escalonadas y diferentes turnos en el recreo y el comedor- pero, en el caso de Galicia, sí podrán relacionarse entre sí sin necesidad de guardar la distancia de seguridad establecida. Aunque pediatras, expertos en salud pública y sindicatos de enseñanza apoyan este sistema reconocen que no es una medida "perfecta" y tiene sus fisuras. Para ser realmente eficaz, aseguran, los alumnos de estos grupos no deberían estar nunca a menos de 1,5 metros de distancia, habría que reducir la ratio por clase y los padres deberían intentar respetar estos mismos grupos fuera del colegio.

La Asociación Española de Pediatría en sus recomendaciones para la vuelta al cole aconseja que en Infantil "se limite los grupos al menor número posible de niños por profesor" y que las actividades colectivas como patio o comedor "sean independientes en cada grupo". Lo mismo aconseja en Primaria aunque esta etapa reconoce que los grupos pueden ser más amplios. En cualquier caso instan a "extremar el distanciamiento físico" entre los alumnos, algo que a priori no s cumplirá en las aulas gallegas. Por ello, desde CCOO exigen que la distancia de 1,5 metros obligatoria en ESO y Bachillerato se aplique también en estas primeras etapas.

Desde este sindicato cuestionan también la utilidad de lo que califican como "fraudulentos grupos estables de convivencia". "De ninguna forma se puede garantizar que son grupos estancos más allá de las actividades realizadas dentro del centro escolar. El alumnado sale del colegio y se relaciona con otras personas de su entorno, incluidos otros alumnos del centro", cuestionan desde la organización sindical.

Un estudio de la Universidad de Granada publicado en junio alertaba precisamente sobre la exposición a la que estarán sometidos estos niños pese a relacionarse solo con los compañeros de clase si no se recurre a la mascarilla o a la distancia física. La investigación indicaba que si un aula de Infantil tiene 20 niños, en solo dos días sería como si hubiesen tenido contacto con 800 personas.

Pese a estas limitaciones, expertos en salud pública como el catedrático emérito de la Universidade de Santiago Juan Gestal reconocen que las aulas burbujas no son "perfectas", pero que son "la mejor solución entre las posibles". "En las relaciones entre los niños pequeños es imposible evitar el contacto físico. Las burbujas escolares lo permiten, y aún con sus limitaciones pues fuera del colegio los niños van a mantener otras relaciones, permiten un mayor control en caso de que aparezca algún positivo en la burbuja", sostiene este profesor de Medicina Preventiva, quien reconoce que "el número de componentes de la burbuja escolar cuanto menor, mejor".

¿Y qué ocurre cuando son varios hermanos y están en cursos diferentes? Gestal asegura que pese a que formen parte de dos aulas burbujas diferentes, esto no implica que aumente el riesgo de contraer el virus. "Las aulas burbuja no son perfectas y su eficacia es la que es", reconoce para resaltar que "permiten realizar las actividades docentes adecuadas a esos grupos de edad sin exponer a los restantes alumnos del colegio, y tener un mayor control si se produce algún caso en esos niños".

Otra duda de muchos padres es qué hacer con las actividades extraescolares o fuera del centro si su hijo está en un aula burbuja. "Es preciso que se pueda mantener el aislamiento de esos niños con posteridad, es decir, en las actividades extraescolares o en el ocio", indica la viróloga de la USC Isabel Bandín, quien apela a la responsabilidad de las familias. "Los padres y la sociedad en general tenemos que asumir que durante un tiempo no podemos realizar actividades o relacionarnos como lo hacíamos antes de la pandemia", señala.