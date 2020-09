El anuncio de una vacuna ya en diciembre despierta recelos en la comunidad científica

La posibilidad de que la vacuna de Oxford y AstraZeneca pueda estar ya disponible a finales de diciembre y de que España reciba para entonces los 3 millones de dosis que ha anunciado el Ministerio de Sanidad, así como el anuncio del presidente de EEUU de que tendrán la vacuna en octubre o en noviembre, coincidiendo con las elecciones presidenciales, contrasta con las previsiones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que prevé que la vacuna del coronavirus pueda ser accesible en el primer o segundo semestre del año que viene. Investigadores gallegos, al igual que la comunidad científica internacional, se mantienen cautos en cuanto a fechas. Indican que la vacuna de Oxford es de las más prometedoras y recuerdan que tanto la Agencia Europea del Medicamento como la española, y la OMS -que velará también por su distribución universal- no permitirán que se comercialicen vacunas que no cumplan todos los requisitos técnico científicos, y tienen serias dudas sobre la credibilidad de las vacunas que ya se prueban de forma masiva en China y en Rusia.

"La vacuna de Oxford y AstraZeneca es la que está más avanzada de todas las que se están investigando, pero que vaya a estar en diciembre... ¡Ojalá!", expone el epidemiólogo gallego Miguel Álvarez Deza. Apunta que es, posiblemente, la más fácil de fabricar: "Porque se basa en virus que afectan a monos, unos virus que se han recubierto con la proteína S del coronavirus y así engañan al sistema inmune que genera anticuerpos. La vacuna es prometedora, pero a ver que pasa en las pruebas con humanos, con los monos se ha visto que da algo de fiebre. Puede ser la primera de que dispongamos en España pero no la única, pasará como con el tétanos y la meningitis".

En sentido similar se pronuncia el profesor emérito de Medicina Preventiva Juan Gestal: "La fecha que maneja la comunidad científica es para el año que viene, pero si hay vacuna antes, bienvenida sea. Esta guerra de fechas no sé qué sentido tiene. No se van a utilizar vacunas antes de que cumplan todas las condiciones que tengan que cumplir.".

"Que todos tengamos prisa por tener vacunas, no debe en absoluto poner en riesgo que sean seguras y eficaces", destaca Federico Martinón, miembro del comité asesor de vacunas de la OMS. Considera posible tener las dosis de vacuna en diciembre, aunque ello no signifique que vayan a poder utilizarse: "Es posible y algo real que podamos tener dosis de vacunas en nuestros almacenes en las fechas que nos dicen. Entiendo que tienen acceso a una información específica con la empresa que las fabrica, pero eso no quiere decir que llegado a ese punto tengamos toda la información necesaria para que se puedan utilizar. La aceleración del proceso de las vacunas ha sido posible porque al mismo tiempo que se estudian en las diferentes etapas que exigen las agencias reguladoras, se están fabricando vacunas sin tener la garantía de que llegado el momento puedan utilizarse o no. Pienso que sí es posible que para algunas de esas empresas que la vacuna esté disponible físicamente en los países que las han encargado, solicitado y pagado, pero no necesariamente que en ese momento tengamos ya luz verde por parte de las agencias reguladoras para poder utilizarlas. Es un riesgo que nunca se ha corrido, pero en este caso los países más potentes han invertido billones de euros para que esto pueda ser así. La ventaja es que en el momento en que la vacuna se demuestra eficaz y obtiene el visto bueno tienes muchísimas dosis para abastecer el mercado".

Martinón lanza un mensaje de tranquilidad y recuerda que quienes toman las decisiones sobre el uso de vacunas, al menos en Europa y España, son técnicos especializados que exigen una serie de requisitos y que las van a evaluar con rigor. El profesor alerta también contra el exceso de información: "Esa infodemia, esas informaciones no objetivas, no demostrables e incluso contradictorias, no ayudan en nada y hacen daño a la gente que tiene miedo objetivo a la enfermedad, miedo a no poder dar de comer a sus hijos".

Álvarez Deza apunta que Europa va a hacer una distribución conjunta de esta vacuna y que el 10% son los 3 millones de dosis que llegarán en diciembre a España, según Sanidad. "Se va a vacunar primero a los grupos vulnerables: mayores de 65 años en centros sociosanitarios, a los profesionales que les cuidan e imagino que también a los profesionales sanitarios que están en primera línea. En España está previsto constituir una comisión de salud pública con las comunidades para la distribución y la vacunación a grupos vulnerables", expone.

En cuanto a las vacunas de China y Rusia, que han comenzado vacunaciones masivas, los científicos gallegos exponen que, de momento, no se han presentado los estudios y no puede aseverarse que no existan efectos adversos ni que protejan durante 3 años porque habrá de pasar ese tiempo para comprobarlo, ya que en la fase 4, ala que no han llegado esas vacunas, se siguen evaluando.