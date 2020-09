'Do it yourself', un taller para formar alumnos competentes, en el IV Foro de Educación

Formar alumnos competentes, capaces de resolver los problemas de su vida diaria de forma eficaz. Esa es la finalidad de las estrategias y secuencias didácticas que los profesores de Valencia David Chacón y Guillermo Negre desgranarán en el IV Foro de Educación del periódico Faro de Vigo, del mismo grupo al que pertenece LA OPINIÓN, que se celebrará los días 25 y 26 en el Auditorio Mar de Vigo.

Do it yourself ( Hazlo tú mismo) es el título del taller que impartirán estos dos docentes y formadores de profesores, en el que, partiendo de la estructura de tareas de unidades didácticas integradas, mostrarán diferentes secuencias didácticas a las cuales asociarán diferentes técnicas y estrategias de aprendizaje activo. "Se trata de enriquecer esa secuencia con rutinas de pensamiento, pedagogías ágiles para el emprendimiento, técnicas y estrategia del aprendizaje activo, y estructuras de aprendizaje cooperativo", explica Guillermo Negre.

David Chacón detalla que serán cinco las secuencias didácticas que se verán en este taller: aprendizaje-servicio -todos los conocimientos curriculares que se trabajan van enfocados a la producción de una tarea o un producto final socialmente relevante que mejoren la vida de las personas cercanas al alumno-, Desing for Change (diseño para el cambio) -su objetivo es empoderar al alumnado para que ellos sean los verdaderos protagonistas de su aprendizaje-, Desing Thinking (pensamiento de diseño) -suelen utilizarla los productores de diseños y los ingenieros en las empresas para testar productos-, aprendizaje basado en problemas -al principio de la unidad se lanza al alumno un problema o un reto que tiene que superar y para lo que tiene que ir averiguando los pasos para poder resolverlo y aprendizaje basado en proyectos -la más conocida, enfocada a un producto final que integra estructuras de aprendizaje cooperativo-.

"Estas secuencias didácticas no son el fin, sino el medio para llegar al fin, que es el currículo. Por ello, para que sean exitosas, es importante tener muy claro cuáles son los objetivos de aprendizaje, que en nuestro caso son los criterios de evaluación para crear alumnos competentes", asegura Negre.