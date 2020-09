"La memoria es necesaria, pero no suficiente para el aprendizaje"

David Chacón y Guillermo Negre aseguran que no se puede renunciar al proceso de memorización. Pero advierten: no hay que quedarse en estos procesos inferiores.

"Los procesos cognitivos de nivel inferior, como memorizar, son necesarios, no podemos renunciar a ello en ningún caso si queremos avanzar hacia otros superiores, pero no suficientes para el aprendizaje significativo. Los profesores muchas veces nos quedamos en estos y debemos dar un paso hacia adelante e intentar buscar estos procesos cognitivos más complejos que nos posibilitan trabajar de forma competencial", afirma Negre.

Otra asignatura pendiente es la competencia digital. Negre y Chacón, certificados como ADE (Apple Distinguished Educator) -programa creado en 1994 por Apple para reconocer la labor de los educadores que usan las tecnologías para transformar la enseñanza y el aprendizaje-, aseguran que durante la crisis sanitaria se ha evidenciado la brecha digital. "Los nativos digitales lo son para consumir contenido, pero luego para crearlo y para diferenciar qué información es fiable y cuál no hay una serie de carencias que pretendemos paliar con este tipo de estrategias y de secuencias", afirma Chacón.

El componente digital también forma parte fundamental del taller Do it yourself, que permite al docente digitalizar el contenido sin necesidad de recurrir a editoriales. "Las cinco secuencias didácticas, que se enriquecen con las estructuras que nosotros llamamos "Caja de herramientas", las vamos a plasmar en dispositivos digitales para que los docentes salgan de allí con una secuencia que puedan presentar a su alumnado el día de mañana.

Chacón y Negre han desarrollado documentos curriculares para la Comunidad de Valencia, codirigen la Academia Preparación de Oposiciones Escuela de Maestros y con otros tres docentes son responsables de JustKeyNote, un blog en el que vuelcan todos los recursos que van generando en las aulas, como técnicas y estrategias. "Pensamos que había que universalizar todo esto", afirma Chacón.