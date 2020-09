Una 'vuelta al cole' atípica

Galicia vivió ayer el arranque del curso con más incertidumbres en años. El impacto de la pandemia de Covid-19 y la readaptación de los centros para poder iniciar la actividad en ese contexto ha generado muchas dudas e incertezas entre familias, docentes y equipos directivos, además de una serie de incidencias en determinadas escuelas que han tenido que aplazar el regreso a las aulas bien por falta de espacios, por obras y condiciones inadecuadas o por la imposibilidad de tener todo a punto para el calendario establecido por la Xunta.

El caso más preocupante se dio en el CPI Mosteiro-Meis. Un positivo en el centro dejó en cuarentena a todo el equipo directivo, a la orientadora, al conserje y a parte del profesorado, y todavía están esperando los resultados de las pruebas PCR. A pesar de ello, la Jefatura Territorial de Educación insistió en que la escuela iniciase el curso con normalidad, con una directiva suplente, y el propio centro censuró la decisión de la Consellería de mantener el calendario previsto ante la imposibilidad de abrir en las condiciones adecuadas y sin servicio de comedor, que aún no está adaptado.

Según trasladaron desde la ANPA del centro a Europa Press, una empresa de limpieza acudió al centro a realizar las tareas extra de desinfección, aunque todavía se desconocen los resultados de las pruebas a los profesores que siguen en cuarentena. Estas circunstancias coincidieron, además, con una jornada de huelga educativa, únicamente dos niños acudieron al centro en el primer día de clase y los padres transmitieron que tampoco enviarán a sus hijos este viernes, al menos hasta que se garanticen "las condiciones de seguridad". Otro caso problemático es el CEIP Pedro Caselles Rollán de Xove. El colegio está en obras para mejora de eficiencia energética, reforma de la cachada y la cubierta, que únicamente han finalizado en el interior del inmueble. El centro solicitó el pasado día 5 retrasar el inicio del curso para garantizar la seguridad, y el miércoles recibieron la confirmación de que ayer se celebraría una presentación escalonada y por grupos "bajo la responsabilidad del equipo directivo" para arrancar la actividad el lunes.

Según trasladaron desde la ANPA, "numerosas llamadas y mensajes" de familias les transmitieron su "inseguridad" por esta situación, puesto que las aulas todavía no están preparadas y las obras pendientes en el exterior dificultan la ventilación del centro. Ante semejante situación, la dirección del colegio confirmó ayer su decisión de dimitir en bloque.

En el CEIP de Palmeira, en el municipio coruñés de Ribeira, el inicio del curso se retrasó hasta el próximo lunes, un aplazamiento que la ANPA del mismo considera "insuficiente" para "terminar las obras y garantizar la seguridad de la vuelta a las aulas".

Por otro lado, los padres del aula del CRA de Caldelas decidieron que no llevarán a sus hijos al aula de Baños por las deficiencias de las instalaciones. En concreto, denuncian que un informe técnico del Ayuntamiento de Tui "certifica" que "no son aptas para desarrollar la actividad escolar infantil". Hasta el momento no se ha realizado un solo arreglo, a pesar de haber acordado con el Jefe Territorial de Educación que se llevarían a cabo obras de mejora en el aula. Por ello, "en un ejercicio de responsabilidad e incertidumbre por la seguridad y salud de sus hijos", las familias "no llevarán a los mismos al colegio hasta que en el aula sean corregidas las deficiencias descritas en el informe".

Protesta ante la Xunta

En este contexto, unos 200 delegados sindicales de CIG, CCOO y CUT se concentraron ayer ante la Consellería de Educación en el complejo administrativo de San Caetano, en Santiago, para demandar "más personal y menos ratio" en el regreso a las aulas, coincidiendo con una jornada de huelga para la que la Xunta decretó unos servicios mínimos que ven "una aberración".

El portavoz de la CIG, Suso Bermello, reivindicó la "dignidad" de los docentes y su intención de "proteger" a los alumnos, motivo por el que, según subrayó, "no están dispuestos a ser cómplices de la irresponsabilidad" que atribuye al Gobierno gallego en esta vuelta al colegio. Además de lamentar la "improvisación" de la Consellería, con su nuevo titular al frente, Román Rodríguez, afirmó que lo que no hay es "inversión" para "desdoblar" las aulas ni para incrementar el personal.

"Normalidad"

Por su parte, la Consellería de Cultura, Educación e Universidade ha defendido la "normalidad" de la jornada de inicio de curso de este jueves y limitó al 12,16% la participación de los docentes en la huelga convocada por los sindicatos CIG, CCOO, CSIF y STEG. El departamento autonómico apeló a la "responsabilidad" de la "gran mayoría" que acudió a su puesto de trabajo para "darle normalidad" al arranque de la actividad lectiva, en la que se cumplieron los servicios mínimos "sin incidencias" y en unas circunstancias excepcionales por la Covid-19. Educación señaló que solo ocho centros tuvieron que aplazar el inicio de curso debido a las obras que se están realizando en estas instalaciones educativas.

En la provincia de A Coruña el CEIP Plurilingüe de Palmeir (Ribeira); en Lugo, el CEE Infanta Elena de Monforte de Lemos; y en Ourense, el CEE Miño, que arrancarán el próximo lunes; y en Pontevedra, se retrasó hasta el miércoles el inicio del curso en el CEIP Plurilingüe de Baño-Xanza (Valga), Carballal (Marín), el CEE de Pontevedra, CPI A Cañiza, y en el CEIP Xulio Camba de Vilanova de Arousa.