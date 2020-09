"Los usuarios necesitan las terapias del centro de día y las familias, esas horas de respiro"

Con "alivio" y "mucha alegría" han recibido en la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de A Coruña (Adaceco) la noticia de que los centros de día de mayores y personas con discapacidad volverán a abrir sus puertas en los municipios gallegos con restricciones por los brotes de Covid-19. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció este jueves que esas instalaciones podrán continuar en funcionamiento cuando en una localidad o área determinada se impongan medidas específicas para contener la expansión de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2.

"Aunque todavía quedan varios flecos por concretar, estamos muy contentos. El nuestro no es un centro de día al uso, es un centro terapéutico. A los afectados por daño cerebral adquirido (DCA) les urge volver para recibir terapias que, en las últimas semanas, solo les hemos podido ofrecer de manera individual y con cita previa. Y sus familiares necesitan recuperar esas horas de respiro que tienen para dedicarse a sí mismos o para hacer gestiones mientras los usuarios se encuentran en nuestras instalaciones", apunta el presidente de Adaceco, Juan Luis Delgado, quien especifica que el centro de día de esa entidad tiene capacidad para un total de treinta personas, repartidas en dos turnos, de mañana y tarde. "Los afectados por DCA pasan aquí toda la mañana o toda la tarde, perfectamente atendidos por nuestros profesionales (fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, logopedas, etc.), y con todas las medidas de seguridad. Eso libera un poco a las familias, y sobre todo al cuidador principal -que suele ser una mujer, fundamentalmente la pareja o una hija-, para poder continuar con sus vidas", reitera.

El presidente de Adaceco desconoce, por ahora, cuando podrán hacer efectiva la reapertura del centro de día de la asociación, ubicado en As Xubias. "Nos llamaron el jueves por la noche para comunicarnos que se iba a permitir reabrir las instalaciones, pero de momento no sabemos mucho más de lo que ha salido publicado en prensa. No obstante, estamos muy contentos, y nos hemos puesto ya manos a la obra. Esta misma mañana [por ayer] estuvimos acondicionando el recinto, y a partir del martes estaríamos en disposición de abrir de nuevo nuestras instalaciones si nos lo permitiesen", asegura.

En cualquier caso, y a falta de que les comuniquen una fecha oficial, Delgado aplaude la que será ya su segunda reapertura de puertas en apenas dos meses. "En torno al 20 de julio retomamos la actividad tras el parón del confinamiento. La experiencia fue breve -tres semanas-, y un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados, aunque muy satisfactoria. Durante los primeros quince días solo pudimos funcionar al 50% de capacidad. Y a la tercera semana, cuando habíamos ampliado ya al 75%, fue cuando tuvimos que volver a echar el cierre por las nuevas restricciones de la Consellería de Sanidade", apunta el presidente de Adaceco, quien reconoce que, más allá de esas limitaciones de aforo, "hubo que adaptarse a una nueva manera de trabajar", con las "dificultades" que eso conlleva. "Los usuarios y los profesionales protegidos con mascarillas y pantallas, las mesas separadas con mamparas para individualizar las terapias...", detalla.

Juan Luis Delgado lleva nueve años vinculado a Adaceco, primero como usuario tras sufrir un ictus, y después como vicepresidente. Hace poco más de un mes asumió el reto de capitanear la asociación, tomando así el relevo de Carmen Fernández, quien llevaba al frente de la entidad nada menos que dos décadas, desde su fundación. "Carmen estuvo veinte años peleando sin descanso por sacar adelante la asociación, al tiempo que cuidaba de su marido, gravemente afectado por DCA. Su labor ha sido encomiable. Adaceco es lo que es gracias, en gran medida, a su esfuerzo y su dedicación. Solo espero hacerlo igual de bien que ella", señala, y continúa: "Hasta hace medio año, una de nuestras metas era la convocatoria de unas plazas concertadas que iba a sacar la Xunta para daño cerebral en A Coruña, pero la pandemia de Covid-19 lo paró todo. Así que una vez recuperada la normalidad, con la plena ocupación de los centros, uno de nuestros grandes retos es seguir luchando por estas plazas concertadas para nuestra ciudad", subraya.

La pandemia de SARS-CoV-2 se ha llevado también por delante la conmemoración del 20º aniversario de la asociación coruñesa. "Teníamos un plan para hacer doce celebraciones, una por mes. Pero llegó el coronavirus y lo trastocó todo, así que estamos dándole vueltas a ver si es posible hacer algo en esta nueva normalidad, aunque nos parece muy difícil. Lo más probable es que celebremos el 21º aniversario el año que viene, eso sí, por todo lo alto", concluye.