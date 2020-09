Galicia se engancha a la 'app' Radar Covid

Galicia ya está enganchada desde ayer a la app RadarCOVID, según ha informado en las últimas horas la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Atificial. El Gobierno confirmó este martes que la aplicación que avisa al usuario de posibles contactos de riesgo con personas que han dado positivo en coronavirus ya ha completado su integración con los sistemas de Galicia y Melilla.



El proceso técnico para el funcionamiento de la app RadarCOVID está completo en territorios que abarcan casi el 75% de la población y la secretaria de Estado Carme Artigas confía en que las comunidades autónomas donde todavía no se ha completado la integración "se unan en los próximos días".





Destacan desde este organismo de digitalización del Gobierno central que esta aplicación "no geolocaliza" porque sólo utiliza la señal de Bluetooth y es "anónima" de forma que "no registra datos personales ni identifica a nadie".El usuario recibirá un aviso si ha estado cerca de una persona que ha dado positivo en coronavirus y esta persona introduce en lael código que en tal caso le proporcionarán las autoridades sanitarias.Laha superado los cuatro millones de descargas y ya está en 13 comunidades autónomas, según la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas.En la presentación del Libro blanco para la Digitalización de las Pymes tras el covid-19, Artigas ha añadido que esta semana van a poder conectarse la mayor parte de las regiones que faltan, y ha apuntado que "con un 20 % de la población de nuestro país con la aplicación se consigue frenar la pandemia un 30 %".También ha señalado que se trabaja con la CEOE para que las empresas adopten esta herramienta.Artigas también ha insistido este martes en la importancia de la digitalización en todos los ámbitos -educación, sanidad, economía- y ha apuntado que se pueden movilizar 70.000 millones de inversión -20.000 pública y 50.000 privada- en los próximos dos años vía Presupuestos y, sobre todo, fondos europeos.Y ha recordado algunos de los ejes en los que debe centrarse esa inversión, como son la sanidad, el turismo, la movilidad o el comercio con las pymes como especiales protagonistas.Uno de los hitos de la agenda digital, ha añadido, es que al menos el 25 % del comercio electrónico generado en España venga de las pymes.En el mismo acto, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha subrayado la importancia de la digilitación en todos los ámbitos y ha pedido ver el fondo europeo como una gran oportunidad "para avanzar en el futuro, no para arreglar problemas, sino para solucionar el futuro".