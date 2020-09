Galicia sigue con más de 200 contagios diarios y alcanza los 696 fallecidos

El coronavirus continúa su expansión imparable por la comunidad gallega. Galicia registró 253 nuevos positivos por Covid-19 en apenas 24 horas, una cifra mayor a los 209 contagios notificados el pasado lunes. En cuanto a los casos activos, han vuelto a aumentar, hasta 4.301, tras encadenar varias jornadas de descenso.

También ayer se notificaron cuatro nuevos fallecimientos en la última jornada hasta alcanzar los 696 muertos, de los que 77 corresponden a esta segunda ola de contagios. Por la mañana, el Sergas comunicaba el deceso de un hombre de 86 años ingresado en el Hospital Universitario de A Coruña y el de una mujer de 99 años en la residencia de mayores Outeiro de Rei (Lugo). Ya por la tarde, fuentes sanitarias informaban de otras dos muertes: un hombre de 86 años, residente también en Outeiro de Rei, que moría en el Hospital de Lugo, y una mujer de 91 que estaba ingresada en el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee. Los cuatro presentaban patologías previas, según informó Sanidade.

Por áreas sanitarias, hay cuatro que registran ascensos en el total de casos activos. La de Pontevedra vuelve a ser la que más sube, con 49 personas infectadas que ponen el total en 552. También aumentan en las áreas de Santiago, hasta los 673 (+33); en Ourense, hasta 503 (+21); y en Vigo, hasta 373 (+12). En cuanto a las tres restantes, anotan descensos en los contagiados por coronavirus. A Coruña continúa acumulando la mayor cantidad de casos activos, un total de 1.246, aunque bajan en 51 con respecto al lunes. Un descenso que se debe a que pese a que se dieron 73 altas médicas y a que de las 876 PCR realizadas en el área coruñesa en las últimas 24 horas tan solo hubo 22 nuevos positivos. También descienden los casos activos en Lugo, hasta 772 (-23); y en Ferrol, hasta 182.

Una de las cosas que más preocupan es el incremento de infectados que requieren hospitalización. Ayer había 250 personas ingresadas en centros hospitalarios de la comunidad gallega, de las que 30 se encuentran en UCI. Otros 4.051 infectados reciben atención en su domicilio. En el caso del área sanitaria coruñesa hay 73 pacientes con coronavirus que precisan de ingreso hospitalario y nueve se encuentran en la unidad de críticos.

En cuanto al número de casos de Covid entre los usuarios de residencias de mayores de Galicia, la cifra baja hasta los 229 pero debido a tres muertes y solo a una curación. La mayoría de contagios se producen en las residencias de Outeiro de Rei (138 casos) y O Incio (58). Asimismo, hay casos positivos en la residencia Orpea de Culleredo (26 afectados), en DomusVi Lalín (cinco), en la residencia de Arteixo (uno) y en Castro Ribeiras do Lea (uno). Con respecto a los trabajadores de residencias, se han notificado cuatro nuevos contagios (en Ballesol de Oleiros, en Volta do Castro, en Porta do Camiño, y en San Simón de Teo) y un alta (un empleado de DomusVi Lalín), con lo que el número asciende a 89.

En los centros de atención a personas con discapacidad no ha habido cambios con respecto a los usuarios, y se mantienen en 26 casos, todos ellos en la Residencia Ricardo Baró de Aspronaga, en Oleiros. Política Social ha notificado, no obstante, siete nuevos casos en estas plantillas, seis contagiados en el centro Ricardo Baró y uno en el CAPD de Redondela. De este modo, el número de empleados con coronavirus de estos centros asciende a doce: ocho en la residencia Ricardo Baró, uno en Aspace de A Coruña, uno en la residencia A Braña de A Estrada, uno en el centro Juan Vidán Torres de Santiago, y uno en el CAPD Chapela de Redondela, según los datos de Política Social.