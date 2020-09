El sector de espectáculos, en coma

Trabajan entre bambalinas para que funciones teatrales, conciertos, festivales y congresos, entre otros eventos, sean una realidad. Son los trabajadores y las empresas del sector de los eventos y espectáculos, sin duda, las víctimas olvidadas del impacto que la crisis del coronavirus está provocando en la cultura.

Hoy saltarán a un primer plano para lanzar un SOS en una serie de actuaciones que en España se desarrollarán de forma simultánea en 28 ciudades, entre ellas Santiago, y que están enmarcadas en el movimiento internacional que, bajo las etiquetas #wemakeevents, #redalert, #hacemoseventos, #alertaroja, #facemoseventos y #alertavermella, pretende dar visibilidad a la realidad de un sector severamente castigado por la pandemia del coronavirus.

"Si no se tiene en cuenta la vulnerabilidad del gremio y no se adoptan medidas específicas para paliar la situación límite en la que nos encontramos, miles de familias irán a la ruina y se provocará la inviabilidad futura del sector", advierte Jose Manuel Moldes Martínez, presidente y portavoz de la Asociación Sindical de Profesionais Técnicos do Espectáculo (Tesgal), que recuerda que este sector fue de los primeros en suspender sus actividades y seis meses después, "la parálisis" sigue siendo la nota predominante.

En Galicia, la movilización se celebrará en la Praza do Obradoiro de Santiago, a las 20.30 horas, y aunará reivindicación con espectáculo. Este emplazamiento se convertirá en un cementerio de flight case, donde una iluminación teñirá el cielo de esta alerta roja, que acabará con la lectura de un manifiesto en el que estos profesionales del espectáculo expondrán su realidad y reclamarán que se les tenga en cuenta como un sector directamente afectado por la pandemia.

"Con este acto pretendemos dar visibilidad a los problemas del gremio a causa de esta crisis, pero tampoco queremos con ello perjudicar a la ciudadanía porque nosotros también nos debemos al público. Por eso decidimos hacer algo en el Obradoiro que fuese impactante pero que no molestara a nadie", explica Moldes.

Desde el movimiento #facemoseventos #alertavermella, se insta al Gobierno central y a los ministerios de Trabajo, Hacienda, Asuntos Económicos, Cultura y Deporte, e Industria a tomar medidas en las próximas semanas "para garantizar la supervivencia del sector", así como la creación de una mesa sectorial que dé prioridad a la regulación a través de la negociación de un convenio colectivo sectorial de ámbito nacional.

Según Moldes, el sector de los eventos y los espectáculos es muy heterogéneo y transversal, lo que se traduce en una "fragilidad estructural y en una inseguridad jurídica alarmante" que se ha acentuado más si cabe como consecuencia de la pandemia y que ha hecho que sea uno de los más castigados por la crisis sanitaria.

Entre las medidas urgentes de rescate al sector que reclaman se encuentran la reactivación inmediata de las agendas culturales y de eventos de las administraciones públicas, en especial de las entidades locales, cumpliendo siempre los protocolos de seguridad sanitaria; la prórroga de la prestación especial por cese de actividad, la prórroga de los ERTE y el reconocimiento de la actividad como intermitente y la aplicación del IVA reducido en los sectores vinculados a la Industria Cultural, del Espectáculo y Turismo de Congresos, Reunións, Incentivos y Eventos (MICE),como medida dinamizadora de la actividad.

"No queremos que se nos castigue anulándonos los eventos cada vez que haya un brote en algún lugar, aunque el sector del espectáculo no hayan tendido nada que ver con ese brote. Lo único que queremos es trabajar porque si yo cumplo con todos los protocolos sanitarios ¿por qué se me cancela?", se pregunta el portavoz de Tesgal.

En este sentido, asegura que el sector está preparado para que los eventos y espectáculos sean seguros, como se demostró este verano. "Creo que hicimos las cosas bien, lo que nos ha permitido adquirir experiencia, y el público también colaboró mucho. Yo me he sentido más seguro trabajando que haciendo otras cosas que se mantuvieron. Cancelar espectáculos no tiene mucho sentido", insiste.

Según datos de Tesgal, el sector de eventos y espectáculos genera 700.000 empleos y tiene un impacto directo estimado en el tejido económico del 3,8% del PIB español.