El cajón de sastre de las mascarillas de tela

Obligatorias tanto en la calle como en cualquier espacio público cerrado, las mascarillas son ya un complemento más en el look diario de todos los mayores de 6 años. Cada vez son más quienes optan por las reutilizables -las que pueden lavarse una vez se han utilizado las 4 horas máximo aconsejadas- y ya es posible comprarlas en farmacias pero también en tiendas, mercadillos e incluso conocidas marcas de ropa tienen sus propios diseños. Los farmacéuticos advierten de que no todas son iguales y que para que protejan y filtren adecuadamente deben contar con la homologación del Ministerio de Sanidad o un certificado que garantice que el nivel de protección se mantiene hasta determinado número de lavados. "Hay que desterrar la idea de que cualquier tela sirve", explica la vocal de Dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, Begoña González, quien resuelve todas las dudas y mitos sobre los tapabocas de tela.

E ¿Qué información debe incluir una mascarilla reutilizable en el envase? Los farmacéuticos desaconsejan utilizar cualquier mascarilla que no especifique el número máximo de lavados o el material con el que están realizadas. Además, si están homologadas -es decir cumplen con la normativa UNE065 del Ministerio de Sanidad - o cuentan con algún certificado que garantice su eficacia durante cierto periodo de tiempo deben incluir esta información en el envase.

E ¿Qué supone que estén homologadas? Son aquellas que a la hora de su fabricación han seguido los criterios (de material, forma, medidas, etc...) que marca el Ministerio y se han sometido a una serie de pruebas y ensayos para garantizar su eficacia durante el periodo de lavados marcado. En el caso de las que cumplen la UNE065 "garantizan una eficacia de filtración bacteriana de hasta el 90% y que son respirables un 60%", explica González, quien explica que en paralelo a la normativa española está la europea, algo más laxa y por tanto, hay empresas que se adaptan a ésta. En cualquier caso, esta información debe aparecer siempre reflejada junto a la mascarilla.

E ¿Dónde se pueden comprar? Al tratarse de mascarillas higiénicas pueden adquirirse en diferentes tipos de establecimientos: desde farmacias a tiendas de ropa o supermercados. "Es cierto que en nuestro caso, por ejemplo, no nos sirve con que ponga en la etiqueta que cumplen la norma, queremos que nos enseñen los resultados de los ensayos y esto hace que al ir a una farmacia tengas la garantía de que el profesional ya ha hecho cierta criba en el producto", indica.

E ¿Cuáles protegen más? Como cualquier higiénica, la función de estos cubrebocas es proteger a los demás al evitar transmitir las gotículas que podemos expulsar al hablar. Sólo aquellas que están homologadas o cuentan con certificados de eficacia hasta un determinado número de lavados pueden realmente cumplir esta función protectora. "Sanidad indica qué tipo de materiales, cuántas capas, el tamaño y la forma de lavado que debe tener una mascarilla para ser eficaz. En las no homolagadas o las caseras no tenemos forma de saber si realmente protegen y es mejor no utilizarlas", indica.

E ¿Las hay que también protejan a quien las lleve? No. No existen mascarillas lavables tipo las FFP2 que protegen tanto a quien las porta como a su interlocutor. "Da igual que como me ha dicho alguna gente soples y no se apague el mechero o le eches agua y no traspase o la tela sea muy gorda. No existen", sostiene.

E ¿Es posible saber si una mascarilla de tela es eficaz solo con verla? Tampoco. Solo las que informan de que cumplen con la normativa se sabe que han pasado unas pruebas y ensayos que demuestran su eficacia para el número de lavados marcados.

E ¿Qué ocurre con las hechas en casa? "Fue una solución para cuando no había mascarillas pero ahora deberíamos desterrarlas salvo que se elaboren tal y como marca el Ministerio. En su web es posible saber el material y el proceso para hacerlas", indica esta farmacéutica, quien asegura que de lo contrario - "aunque se le ponga cualquier tipo de filtro"- no podemos decir que filtra adecuadamente y "el virus es una enfermedad que hay que tomársela en serio". "Hay que desterrar la idea de que cualquier tela sirve y lo importante no es solo que sea bonita", indica.

E ¿Por qué el número máximo de lavados no es igual en todas? Depende de los materiales y el proceso de fabricación. Algunas incluso explican cómo la respirabilidad o la eficacia de filtración bacteriana se reduce a partir de determinado número de lavados.

E ¿Qué riesgos hay si se superan los lavados marcados? La mascarilla pierde eficacia y realmente no sirve para proteger ante la expansión de la gotículas. No se trata solo de desecharla al llegar al máximo de lavados sino de que el proceso se realice tal y como se indique (lavados a 60º, por ejemplo).