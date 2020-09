El 'caos' de la citas para el cribado de Covid-19 en A Coruña

El Sergas asegura que llama por teléfono a los jóvenes coruñeses candidatos al cribado masivo con al menos 5 días de antelación a la fecha fijada para la PCR, pero lo cierto es que incluso una semana antes puede ya consultarse en la web É-saúde. Solo si hay fecha y hora es que la cita está asignada

Hace justo un mes el Sergas iniciaba el cribado de jóvenes, de entre 18 y 40 años, en A Coruña tras el repunte de casos en la ciudad y detectarse que por entonces tres de cada nuevos positivos por Covid-19 estaban en esta franja de edad. El objetivo de la Xunta es invitar a los 62.000 coruñeses de esa edad a someterse a un test PCR y aunque desde el Sergas aseguran que se llama a todos para informarles y asignarles la fecha concreta de la cita, ésta puede consultarse a través de la plataforma É-saúde. De hecho, esta semana hubo quejas a través de las redes sociales de jóvenes que afirmaban haberse enterado del día que tenían que ir a hacer la prueba por casualidad al consultar la web por otros motivos e incluso quien lamentaba haber perdido la cita ya que nadie se la comunicó por teléfono. Es el caso de María Carmen, una enfermera coruñesa, que sostiene que nadie avisó a su hija de que tenía que ir el 4 de septiembre. "Y en el historial figura como no presentada cuando no sabemos ni a quien tenemos que llamar para ver cómo hacer ahora", sostiene.

La plataforma É-saúde es una web en la que cada ciudadano puede consultar todo su historial clínico, las citas para consultas o pruebas pendientes así como acceder a información o consejos sobre salud. Para acceder a todos los contenidos hay que registrarse mediante el DNI electrónico o con un certificado Chave35 que se puede solicitar bien telemáticamente en la sede electrónica de la Xunta o de forma presencial en las unidades administrativas. Una vez dentro, en el apartado de citas puede consultarse si el Sergas ya asignó una fecha para ir a hacerse la PCR. En ese caso debe aparecer el día y la hora a la que acudir a la cita y estar en la pestaña de citas pendientes, no en la de solicitud.

A lo largo de la semana fueron muchos quienes tras acceder a la plataforma É-saúde descubrían que les aparecía una solicitud de cita con fecha del 18 de agosto, pero sin hora marcada. Desde el Sergas aclaran que esto no significa que ese paciente tuviese cita para la PCR el 18 de agosto sino que, por defecto, ese día -el primero en el que comenzaron las pruebas- se incorporó al historial de todos los candidatos al cribado la solicitud de cita (que es lo que aparece reflejado en la plataforma) y será posteriormente cuando se le asigne un día y una hora en concreto para ir a hacerse la prueba a la carpa habilitada en O Ventorrillo.

Pese a que esta semana hubo numerosas quejas en redes sociales de jóvenes que relataban que o bien se les había pasado la cita o la tenían para la semana siguiente y nadie les había llamado, desde el Sergas aseguran que se informa por teléfono del día marcado a todos los participantes "entre 15 y cinco días" antes de la fecha marcada. Aunque reconocen que puede haber problemas "puntuales" a la hora de localizar a algunos candidatos "debido a que tienen el móvil apagado o igual el teléfono que figura en la historia ya no es el actual", sostienen que no tienen constancia de que haya problemas a la hora de avisar a los jóvenes o de que muchos no acudan a las pruebas al desconocer que estaban convocados. "Un 35% de los jóvenes acude a realizar las pruebas y se realizan más de un millar de PCR diarios", destacan desde el Sergas en relación a este cribado que arrancó hace cuatro semanas.

Con el fin de frenar la expansión del virus -en un momento en el que había un aumento constante de casos en la comarca coruñesa-, Sanidade optó por un cribado masivo de los menores de 40 años, que concentraban entonces tres de cada cuatro nuevos contagios. Aunque ahora la cifra de positivos se ha estabilizado y ha bajado, el objetivo es continuar hasta convocar a los 62.000 jóvenes de A Coruña de esta edad. El cribado es voluntario, es decir, solo participan aquellos jóvenes que quieran realizarse el test. Deben acudir a la carpa de O Ventorrillo a hacer la PCR (pueden ir a pie o en coche y sin necesidad de bajarse de él) y tendrán los resultados en un plazo de 24 horas.