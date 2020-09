El sector del espectáculo, en pie de guerra

Los trabajadores del sector del espectáculo y los eventos, agrupados en el movimiento Alerta Roja -donde se incluyen asociaciones, empresas y personas a título individual- se manifestaron ayer en 28 ciudades españolas (Santiago, Lugo o Vigo, entre ellas) para dar visibilidad a la "alarmante" situación del sector por la pandemia y la suspensión de todo tipo de eventos.

"Estamos al borde del colapso por la crisis sanitaria del coronavirus. Salimos a la calle, habíamos tenido dudas porque con la actual situación se podía ver como una marea, pero es evidente que las acciones hechas hasta ahora no han funcionado para concienciar", explicaba ayer el portavoz de Alerta Roja, Iván Espada. "No se ha alcanzado la visibilidad y concienciación necesaria para afrontar los problemas del sector, y todavía no sabemos cómo se aplican las nuevas ayudas anunciadas. Creemos necesario salir y leer el manifiesto donde se recogen medidas para todos los integrantes del sector", indicaba poco antes de las concentraciones, en las que se repartieron tickets para evitar grandes concentraciones de gente. Además, como en el caso de Santiago, se optó por mezclar espectáculo y protesta para no ceñirse a las tradicionales concentraciones. Por ello, la plaza del Obradoiro se convirtió en un simbólico cementerio de flight case para intentar concienciar sobre lo que vive el sector. El colectivo pide reactivar las agendas culturales.