Más de 5.000 docentes gallegos conocen su nueva plaza a cinco días del inicio del curso

Más de 5.000 docentes gallegos de Secundaria conocen desde ayer dónde impartirán clases este curso, a cinco días antes de que arranque, el próximo 23, con una incorporación progresiva a las aulas de los estudiantes que empieza con 1º y 2º de ESO y primer curso de Bachillerato y de los ciclos formativos de grado medio y superior. La Consellería de Educación publicaba, tal y como había avanzado esta semana su titular, Román Rodríguez, la resolución definitiva de destinos provisionales, que sindicatos como ANPE llevaban varios días reclamando -suele estar el 10, pero los centros tuvieron que pedir docentes para adaptarse a las nuevas distancias de seguridad que marca la pandemia- y ayer los institutos se apuraban a confeccionar los horarios y organizar el curso.

No obstante, con ciertas prevenciones: desde Educación señalan que han quedado 180 vacantes sin adjudicar, más de lo usual, apuntan sindicatos. La Xunta explica que estas plazas, que quedaron sin asignar por faltar peticionarios con el perfil solicitado o, por que, habiéndolos, se les adjudica otra de "más preferencia", se cubrirán con llamamientos telefónicos al personal que ya prestó servicios el pasado año y no obtuvo plaza en el concurso provisionales de destinos y a quienes nunca lo hicieron, pero están en listas.

ANPE reclama que el profesorado pueda saber las vacantes antes de pedir destino y alegan que en "muchas comunidades las conocen con semanas e incluso meses". "Confiamos en que esta situación caótica no se repita", señalan. Con todo, esperan que a partir del martes empiece a quedar solucionado, Directores de instituto también confían en ello, pero no están seguros. Eva López, directora de un instituto gallego, se pregunta si el 23 dispondrá de esos docentes que faltan para empezar. En su caso, la Xunta les ha concedido todo el profesorado que demandaban para desdobles por el Covid -hay otros institutos que seguían ayer pendientes de ver cómo se concretaban sus peticiones, apunta- pero, de un total de 25, les faltan ocho por asignar. Si bien admite que "siempre" se cubren, también avisa de que este año la situación es inédita por la elevada petición de profesorado.

La CIG criticaba ayer que "muchos" institutos "no vieron atendidas sus demandas de más profesorado para realizar desdobles pese atener espacios disponibles y se han visto obligados a recurrir a la semipresencialidad o al uso de mamparas".

El conselleiro de Educación informaba hace unos días de que el refuerzo derivado de aplicar las medidas de seguridad por el coronavirus se traducía en 847 profesores extra en Secundaria, si bien ayer Educación indicaba, tras la publicación del listado definitivo de destinos provisionales, que incluye interinos, sustitutos y situaciones como comisiones de servicio por razones de salud propia o familiares, entre otras casuísticas, que se está haciendo "ajustes finales" para que ninguna "necesidad justificada" por Inspección "quede descubierta", teniendo en cuenta, apuntan, que hay otras opciones, como la semipresencialidad o mamparas.

Sí confirman en todo caso que el publicado ayer es uno de los concursos de destinos provisionales más elevados de la historia ya que incluye 5.062 vacantes adjudicadas a las que se sumarían las 180 pendientes. De este modo, la diferencia con la resolución provisional del pasado mes de julio rondaría el millar. Lo previsto es que el día 23 de septiembre comience la vuelta a clase de ESO, Bachillerato y FP. Habrá unos 2.000 alumnos más que el año pasado, según datos provisionales de la Xunta. En tres días, unos 150.000 escolares, cifra en la que no están incluidos los ciclos, habrán regresado a las aulas, aunque en algunos casos será en un turno diferente o en semipresencial. El PSdeG alertaba ayer de que habrá alumnos de Bachillerato por la tarde que no puedan usar el transporte escolar. Aunque no tienen derecho, si hay plazas sí lo utilizan, y los socialistas pedían una solución. Educación se remite a que se garantiza ese transporte a quienes cumplen los requisitos.