"Esa parte emocional siempre ha existido"

¿Tiene la sensación de que la educación emocional estuvo aparcada durante mucho tiempo y ahora toma fuerza?

Es cierto que no se ha tenido en cuenta esa parte emocional pero también es cierto que siempre ha existido. El cerebro percibe, piensa y siente. Las ideas se generan no solo a través del pensamiento. También por lo que sentimos, por cómo nos sentimos uno con el otro, por la manera de mirarnos para transmitir; ¡cuenta conmigo! Yo lo siento y me permite generar ideas, pensar, desarrollar mi percepción, mi observación, ser consciente de detalles que cuando estoy nervioso no percibo. Otra cosa es que ahora los avances neurocientíficos, psicopedagógicos, estudios de metacognición... advierten su valía. Igual que la cultura, la sociedad tiene una escala de valores... la educación también en función de los paradigmas en los que se envuelva en cada momento.

¿Y en cuál estamos ahora?

Yo diría dos: el que cree en el que enseña y el que cree en el que aprende.