Vecinos de Madrid protestan por unas restricciones que califican de "segregadoras"

La Comunidad de Madrid, con 3.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas, sigue encabezando el avance de contagios por Covid-19 y la tendencia continúa al alza en la mayoría del país, mientras en algunas comunidades como Andalucía, Baleares o Castilla y León, mejora la situación.

La situación de Madrid hace que en la medianoche de ayer entraran en vigor las restricciones que afectarán a 855.193 habitantes de 37 zonas sanitarias de la comunidad, que solo podrán desplazarse a otros lugares para ir a trabajar y cumplir obligaciones legales o educativas. Las medidas no han sido bien recibidas por todos y en muchas de esas zonas hubo ayer protestas contra unas restricciones que consideran "segregadoras". No al confinamiento segregador, Nuestros barrios no son guetos o Todos o ninguno fueron algunas consignas.

Por otra parte, ayer se supo que un centenar de alumnos de una residencia de estudiantes de Bilbao están confinados en el centro al detectarse 17 positivos.